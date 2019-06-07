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"Россия потеряла контроль над наемниками!" Зеленский выступил с резким заявлением по Донбассу

20.6тЧитать материал на украинском

Артиллерийские обстрелы террористов вблизи Новолуганского в Донецкой области свидетельствуют о потере Россией контроля над своими наемниками.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины Владимира Зеленского. Уточняется, что из-за очередной провокации в ночь на 7 июня погибли 2 украинских защитника, еще 8 были ранены.

"Вопиющее нарушение Минских соглашений – применение артиллерии – свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями", – заявил президент Украины.

Он подчеркнул, что обстрел украинских военных является попыткой сорвать процесс переговоров относительно прекращения огня.

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Иллюстрация

Иллюстрация

"Кто бы ни отдал приказ – Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной", – сообщил президент.

Новолуганское

Новолуганское

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Как писал OBOZREVATEL, в ночь на 7 июня ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе существенно обострилась. Боевики, нарушив Минские договоренности, атаковали украинские подразделения в районе Новолуганского в Бахмутском районе Донецкой области с применением артиллерии.

С начала суток враг семь раз открывал огонь по украинским позициям. Обстрел велся из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм, пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.

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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Лягушки допрыгались называется,все эти прыжки терпели до определенного момента,неужели рагули думали,что им позволят критически изменить в свою пользу линию разграничения?Лимит видимо исчерпан,при чем здесь контроль?
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Мосин Клим
Мосин Клим
а ордло даже взводами не редко командуют лишнехромосомные офицеры, не говоря уже о ротах и т д. а этот чудик пишет об потере контроля！
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Шевченко Николай
Шевченко Николай
Ппц. Ещё нужно ждать, пока Зеленскому дойдет, что это не потеря контроля, а такая тактика России. Кстати, "барыг" же убрали от военной кормушки. Почему война не закончена? Видимо, это нужно новому руководству. Вот такая логика у ватников была.
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