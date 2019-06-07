"Россия потеряла контроль над наемниками!" Зеленский выступил с резким заявлением по Донбассу

Артиллерийские обстрелы террористов вблизи Новолуганского в Донецкой области свидетельствуют о потере Россией контроля над своими наемниками.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины Владимира Зеленского. Уточняется, что из-за очередной провокации в ночь на 7 июня погибли 2 украинских защитника, еще 8 были ранены.

"Вопиющее нарушение Минских соглашений – применение артиллерии – свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями", – заявил президент Украины.

Он подчеркнул, что обстрел украинских военных является попыткой сорвать процесс переговоров относительно прекращения огня.

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"Кто бы ни отдал приказ – Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной", – сообщил президент.

Новолуганское Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, в ночь на 7 июня ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе существенно обострилась. Боевики, нарушив Минские договоренности, атаковали украинские подразделения в районе Новолуганского в Бахмутском районе Донецкой области с применением артиллерии.

С начала суток враг семь раз открывал огонь по украинским позициям. Обстрел велся из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм, пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.

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