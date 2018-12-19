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Андрей Нофенко
Андрей Нофенко
ЖурналистВсе статьи автора

Россия подкупает элиту стран третьего мира за счет своих пенсионеров

1.1т

Генассамблея ООН приняла резолюцию под названием "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также участков Черного и Азовского морей", в которой впервые упоминается нарушение оккупантом-Россией положений Будапештского меморандума 1994 года.

Против принятия резолюции Генассамблеи ООН с призывом к России вывести её войска с оккупированного Крыма проголосовали 19 стран: Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Куба, КНДР, Иран, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Сербия, Южный Судан, Судан, Сирия, Узбекистан, Венесуэла, Зимбабве, РФ.

Россия подкупает элиту стран третьего мира за счет своих пенсионеров

Украина выбрала путь к Цивилизации. К странам, за которыми будущее человечества - США, Япония, Южная Корея, Австралия, ведущие страны Европы и так далее.

Россия решила повторить судьбу СССР - дружить с изгоями, подкупать правящую элиту стран третьего мира за счёт своих пенсионеров...

Подальше от Москвы - только так у Украины есть шанс стать успешным и перспективным, демократическим и правовым, европейским и цивилизованным государством.

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Автор
Андрей НофенкоАндрей Нофенко
Темы
Российско-украинский конфликтАннексия Крыма
Место
Россия
Теги
КрымСовбез ООНООНРоссияНовости России
Источник
Источник:Facebook Андрея Нофенко
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