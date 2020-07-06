Наша команда Громадського руху "Рідна країна" минулого року на сайті Президента зареєструвала петицію про відміну бюджетного фінансування партій. Громадяни підтримали таку ініціативу і вона набрала в рекордні строки необхідні 25 тисяч голосів. Не дивлячись на волю українського народу, задовольнив вимогу Президент частково, забравши бюджетні гроші у партій, які набрали2% голосів на виборах, а от найбагатшим, які потрапили до парламенту, фінансування скоротили лише наполовину.

Коли Україна почала потерпати від світової пандемії Covіd-19, з’явилась надія, що і так далеко небідні партії Медведчука-Путіна, Порошенка, Тимошенко, Вакарчука й Зеленського все ж відмовляться від бюджетних грошей на користь українського народу. Але відмовилась лише партія "Слуга народу" і то на 2 квартали, інші не встояли перед дармовими грошима. "Бідні" партії заявили, що без бюджетного фінансування вмруть, бо платити зарплати буде нічим, працювати з виборцями не буде за що.

Найбільшим цинізмом в цій ситуації стало те, на що витратили кошти платників податків.

В країні, де йде війна з Путіним 6 рік, кум цього ж Путіна пропагує "російський світ" на своїх телеканалах за наші з вами гроші. Так за даними НАЗК, Політична партія "Опозиційна платформа За життя" витратила 60 млн грн із 63 отриманих з Державного бюджету України, на оплату рекламних матеріалів. Найбільше коштів за пропаганду отримав телеканал "112 Україна" - 23 млн грн). Назвали цю послугу "забезпечення розміщення рекламного відеоматеріалу". Телеканал ZIK (ТОВ "Телерадіокомпанія "Нові комунікації") з бюджету отримав 16 млн грн. А ТОВ "Новини 24" або більш відомий NewsOne отримав 19 млн грн.

Виходить, що замість того, щоб профінансувати роботу з виборцями на місцях, консультувати й допомагати, під час війни партія витратила кошти українців на пропаганду "Російського світу Путіна" на каналах кума того ж Путіна.

Очевидно, що й інші партії на братніх каналах олігархів оплачують політичну рекламу за рахунок бюджетного фінансування.

Тому команда "Рідної країни" закликає в часи епідемії та фінансової кризи, якщо не скасувати повністю фінансування наших і так небідних партій, то бодай заборонити витрачати бюджетні кошти на політичну рекламу.

Ми вважаємо не припустимим витрачати такі гроші на саморекламу, піар та найстрашніше – пропаганду "російського світу Путіна".

Принагідно інформуємо, скільки у бідній, корумпованій та карантинній країні отримують бюджетних коштів парламентські партії.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.