МоваЯзык

Топ-темы:

"Російський світ Путіна" на кошти українського бюджету

Николай Томенко
Николай Томенко
Политика
1,7 т.
'Російський світ Путіна' на кошти українського бюджету

Наша команда Громадського руху "Рідна країна" минулого року на сайті Президента зареєструвала петицію про відміну бюджетного фінансування партій. Громадяни підтримали таку ініціативу і вона набрала в рекордні строки необхідні 25 тисяч голосів. Не дивлячись на волю українського народу, задовольнив вимогу Президент частково, забравши бюджетні гроші у партій, які набрали2% голосів на виборах, а от найбагатшим, які потрапили до парламенту, фінансування скоротили лише наполовину.

Коли Україна почала потерпати від світової пандемії Covіd-19, з’явилась надія, що і так далеко небідні партії Медведчука-Путіна, Порошенка, Тимошенко, Вакарчука й Зеленського все ж відмовляться від бюджетних грошей на користь українського народу. Але відмовилась лише партія "Слуга народу" і то на 2 квартали, інші не встояли перед дармовими грошима. "Бідні" партії заявили, що без бюджетного фінансування вмруть, бо платити зарплати буде нічим, працювати з виборцями не буде за що.

Найбільшим цинізмом в цій ситуації стало те, на що витратили кошти платників податків.

В країні, де йде війна з Путіним 6 рік, кум цього ж Путіна пропагує "російський світ" на своїх телеканалах за наші з вами гроші. Так за даними НАЗК, Політична партія "Опозиційна платформа За життя" витратила 60 млн грн із 63 отриманих з Державного бюджету України, на оплату рекламних матеріалів. Найбільше коштів за пропаганду отримав телеканал "112 Україна" - 23 млн грн). Назвали цю послугу "забезпечення розміщення рекламного відеоматеріалу". Телеканал ZIK (ТОВ "Телерадіокомпанія "Нові комунікації") з бюджету отримав 16 млн грн. А ТОВ "Новини 24" або більш відомий NewsOne отримав 19 млн грн.

Виходить, що замість того, щоб профінансувати роботу з виборцями на місцях, консультувати й допомагати, під час війни партія витратила кошти українців на пропаганду "Російського світу Путіна" на каналах кума того ж Путіна.

Очевидно, що й інші партії на братніх каналах олігархів оплачують політичну рекламу за рахунок бюджетного фінансування.

Тому команда "Рідної країни" закликає в часи епідемії та фінансової кризи, якщо не скасувати повністю фінансування наших і так небідних партій, то бодай заборонити витрачати бюджетні кошти на політичну рекламу.

Ми вважаємо не припустимим витрачати такі гроші на саморекламу, піар та найстрашніше – пропаганду "російського світу Путіна".

Принагідно інформуємо, скільки у бідній, корумпованій та карантинній країні отримують бюджетних коштів парламентські партії.

"Російський світ Путіна" на кошти українського бюджету

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Украина
Поделиться в Facebook
  2. Политика