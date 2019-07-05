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"Риск очень большой": юрист спрогнозировал судьбу люстрации в Украине

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Конституционный суд Украины (КСУ) с большой долей вероятности может отменить закон "Об очищении власти", также известный как "закон о люстрации".

Такое мнение высказал в эфире ObozTV юрист Центра демократии и верховенства права Иван Пятак. По его мнению, КСУ может использовать те же методы, что и при отмене статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

"Есть большая вероятность того, что Конституционный суд может вынести решение о неконституционности этого закона. Такой риск очень велик, учитывая состав КСУ, к которому абсолютно нет никакого доверия. В его составе есть судьи, которые принимали решения, которые в дальнейшем привели к узурпации власти Януковичем. Соответственно, они по логике могли бы поддерживать отмену этого закона", – заявил Пятак.

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По словам юриста, формальных оснований для отмены люстрации КСУ может найти очень много.

"Думаю, может быть много ссылок на Конституцию Украины, на принципы верховенства права, соблюдения равенства, недискриминации, правовой определенности. Как показывает практика, в решении, которым отменялась статья Уголовного кодекса о незаконном обогащении, Конституционный суд использовал все возможные европейские принципы именно для того, чтобы оправдать коррупционеров и тех, кто незаконно обогащается. Тут такой же принцип может быть применен – тех, кто виновен в ситуации, сложившейся с 2010 по 2014 год, оправдают на основе европейских принципов", – считает он.

"Риск очень большой": юрист спрогнозировал судьбу люстрации в Украине

Митинг возле КСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, Конституционный суд Украины рассматривает дело о соответствии Конституции закона "Об очищении власти". 4 июля под КСУ собрался масштабный митинг в защиту люстрации.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVЛюстрация в Украине
Персона
Иван Пятак
Место
Украина
Тег
Конституционный суд Украины
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Serov Oleg
Serov Oleg
профессионалы хфедорыча опять в тренде
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Макарский Александр
Макарский Александр
Обливать зеленкой и кидать народ в мусорные баки можно и без закона,так сказать именем революции гиднисти, то бишь по понятиям
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