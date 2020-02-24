Рейтинг Зеленского и "Слуги народа" резко рухнул: свежие результаты опроса

Рейтинг президент Украины Владимира Зеленского обвалился до 40%. Именно столько украинцев готовы отдать свои голоса, если бы в стране проходили новые выборы государства.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенные социологической службой Центра Разумкова, передает "Интерфакс-Украина".

Также 15% украинцев голосовали бы за лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко, 13,5% – за лидера партии "Европейская солидарность", пятого президента Петра Порошенко, 10% – за лидера "Батьківщини" Юлию Тимошенко.

Владимир Зеленский

Кроме того, украинцы отвечали за кого бы проголосовали на возможных выборах в парламент. Так, за президентскую партию "Слуга народа" отдали бы голоса 36%. 15% опрошенных за "ОПЗЖ", 13% – "Євросолідарність", 10% – " Батьківщину" ˗ 10%, 5% – партию "Сила и честь".

Отмечается, что рейтинг СН с 45% в январе 2019 года упал до 36% в феврале 2020 года.

Добавим, что рейтинг доверия президента Зеленского, который ранее провели социологи, изменялся трижды за несколько суток.

Как сообщал OBOZREVATEL, количество украинцев, которые считают, что дела в Украине развиваются в неправильном направлении за полгода выросло втрое – до 53% по сравнению с 17%, которые были в сентябре 2019 года.

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