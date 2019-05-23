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Референдум из-за войны с Россией: Украину предупредили о появлении "зеленых человечков"

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Проведение в Украине референдума о формате переговоров с Россией является частью сценария "окончательного решения украинского вопроса", в случае реализации которого наша страна потеряет независимость и суверенитет над своими территориями.

Об этом в Facebook написал украинский политик и общественный деятель, лидер правозащитного движения "Сила права" Андрей Сенченко. Он отметил, что в таком решении президента Владимира Зеленского виднеется появление "зеленых человечков".

"Как известно, "юридическое оформление" вооруженного захвата Крыма произошло в форме "референдума", проведенного под дулами автоматов российского спецназа и жестким информационным прессингом государства-агрессора. Тот же сценарий "легализации" планов Кремля был с некоторыми изменениями реализован через "референдумы", проведенные в Донецке и Луганске под дулами российских наемников и рупорами пропагандистов", – рассказал политик.

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Референдум по России: Зеленскому объяснили, в чем опасность

Сенченко подчеркнул, что тестирование реакции на возможное проведение такого референдума следует рассматривать в ряду других опасных для Украины событий последнего времени.

"Так, еще на этапе борьбы за дату инаугурации, из недр Зе-команды появилась идея неизвестного авторства, к реализации которой привлекли большинство иерархов разных конфессий. Результатом стал ролик с их обращением к жителям Донбасса и Крыма, в котором вооруженная агрессия России и оккупация наших территорий косвенно признавалась внутренним конфликтом", – пояснил он.

"Зеленые человечки"

"Зеленые человечки"

Эксперт также указал, что были опубликованы результаты социологического опроса, в котором спрашивали украинцев, должен ли президент пойти на прямой диалог с террористами "Л/ДНР".

"Все эти действия активно подкрепляются массированным промыванием мозгов избирателей с помощью "украинских" телеканалов, которые стали частью российских информационных войск", – подытожил Сенченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что Владимир Зеленский намерен вынести на всеукраинский референдум вопрос о формате переговоров с Россией.

Позже 5-й президент Украины Петр Порошенко раскритиковал решения Зеленского распустить Верховную Раду и провести референдум по вопросам мирного договора с Россией.

Также новоиспеченный политик Святослав Вакарчук указал президенту Украины Владимиру Зеленскому на опасность его решения провести референдум о мире с Россией.

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Персоны
Владимир ЗеленскийАндрей Сенченко
Место
Украина
Теги
референдумКрым
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Решетников Александр
Решетников Александр
"Украину предупредили..", Сечин "предупредили"? Редактор мухоморов обьелся и в глазах двоится.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Пока пугали зелеными человечками, не заметили как выбрали Зеленого человечка
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Макарский Александр
Макарский Александр
Треба нерабам потихеньку готовится витать зеленых человичков хлебом-солью и квитами. Многие депутаты Рады уже запаслись портретами Владимира Владимировича и георгиевскими стричками
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Кандаков Андрей
Кандаков Андрей
Робот, тебе, видно, C21H23ClFNO2 уже не поможет. Но ничего, у вас на Украине собираются C21H30O2 легализовать. Вот тогда жизнь у вас сразу наладится! Хотя, судя по степени неадекватности многие на Украине давно уже C20H25N30 употребляют регулярно, им уже C21H30O2 ни к чему.
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Борисс Робот
Борисс Робот
Макарский Александр, тебе надо потихоньку уже начать принимать C21H23ClFNO2... потому как боярышник похоже только усугубил твое незавидное психическое состояние...
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