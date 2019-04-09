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"Реализует вариант Б": озвучен возможный план Порошенко по сохранению власти

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Президент Украины Петр Порошенко начал активную промоцию законопроектов об импичменте президенту и временных следственных комиссиях.

Таким образом, он может готовиться к проигрышу на выборах и хочет успеть снизить роль президента в управлении страной. Эту мысль озвучил шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что указанные два простых документа могут принципиально снизить в будущем статус президента, так как дают Верховной Раде ощутимый рычаг влияния на главу государства. В случае возникновения любых претензий к нему парламент будет привлекать к расследованию ВСК, за чем последует начало процедуры импичмента.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

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"Петр Алексеевич, похоже, "допускает" возможность проигрыша на выборах и делает первый шаг к переносу центра управления страной в парламент. Не трудно предположить, что он это делает с целью увеличения индекса собственной безопасности. Но депутаты (особенно мажоритарщики) поддерживают такой "план Б" Порошенко, поскольку он совпадает с представлениями большинства парламентариев о демократическом "переделе" власти в стране. Теперь остается ждать: ПАП только поговорить собрался или реально подаст эти законопроекты", — резюмировал Сохар.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко заявил, что до сих пор не снял вето с Закона "Об импичменте президента Украины", поскольку он нуждается в тщательной доработке и обсуждении в Верховной Раде.

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Персоны
Петр ПорошенкоОрест Сохар
Место
Украина
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