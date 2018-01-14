"Разве умный такое ляпнет?" Сеть взорвал перл Путина о "святом" Ленине

Президент России Владимир Путин сравнил коммунизм с христианством, а помещение тела Владимира Ленина в мавзолей с почитанием мощей святых.

Об этом он заявил в интервью для фильма "Валаам" на телеканале "Россия 1", передает РИА "Новости".

"Во-первых, вера всегда нас сопровождала, она укреплялась, когда стране нашей, народу нашему было особенно тяжело. Были такие совсем жесткие богоборческие годы, когда уничтожали священников, разрушали храмы и одновременно создавали новую религию. Коммунистическая идеология - она очень сродни христианству, на самом деле, – свобода, равенство, братство, справедливость – это все заложено в священном писании, это все там есть", - отметил Путин.

По его словам, коммунизм - это "выдержка из Библии".

"А кодекс строителя коммунизма? Это сублимация, это просто такая примитивная выдержка из Библии, ничего нового не придумали", - добавил президент РФ.

Кроме того, он сравнил тело Ленина в мавзолее с мощами святых.

"Вот смотрите, Ленина положили в мавзолей. Чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Когда мне говорят, что нет, в христианстве нет такой традиции... Ну, как же нет, в Афон поезжайте, посмотрите там, мощи святые есть, да и у нас вот здесь тоже святые мощи", - подчеркнул Владимир Путин.

В социальной сети Twitter бурно обсуждают заявление Путина.

"У 86% и так каша в голове, он еще туда масла добавил"; "А если сказать: "Горшочек, больше не вари"? - пишут пользователи.

"Разве умный такое ляпнет"; "Что-то он х*рню порет уже регулярно, не отрываясь от станка. Сравнить теологию и науку - верх лицемерия. Какой же п*здец нас ожидает, если гарант светского государства приравнял опиум к науке"; "Не выспался, чтобы делать такие умозаключения?" - возмущаются россияне.

Как сообщал "Обозреватель", ранее сеть озадачило фото Путина с молодой девушкой.