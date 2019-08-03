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Разумкова спросили о стоимости обучения "слуг народа": он "съехал"

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Глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков не озвучил стоимость треннинга в Трускавце, сославшись на коммерческую тайну.

Как передает Укринформ, об этом он сказал на брифинге после встречи членов партии с президентом Владимиром Зеленским.

"Конечно, стоимость мы считали, но я не могу сейчас ответить и озвучить. Во-первых, часть средств - это коммерческая тайна, и все узнают об этом во время обнародования отчета партии через НАПК. А кроме того, я лично не занимался организационными вопросами, не формировало бюджет этого мероприятия", - ответил Разумков.

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По его словам, в Трускавце из будущих нардепов удалось сделать команду и предоставить необходимые знания.

Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков

sbu.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Разумков является главным претендентом на пост спикера Верховной Рады. О раскладах рассказал один из членов "Слуги народа".

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Персона
Дмитрий Разумков
Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Назови..Чего скрываешь от 73% народа?)
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