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6 декабря • обновлено в 10:49
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"Расскажет о нормандской встрече": Зеленский впервые побывает на программе у Шустера

1.7т
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Президент Украины Владимир Зеленский впервые примет участие в политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" накануне саммита в Нормандской формате, который пройдет 9 декабря.

Эфир состоится в пятницу, 6 декабря, в 21.00 на телеканале "Украина".

Президент расскажет, с чем поедет на нормандскую встречу и сможет ли новый курс принести Украине мир.

Владимир Зеленский примет участие в ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

Владимир Зеленский примет участие в ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

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Также в эфире примут участие первый президент Украины Леонид Кравчук, руководитель Офиса президента Андрей Богдан, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, нардеп от "Европейской солидарности" Андрей Парубий и представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Алексей Резников.

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Владимир Зеленский Савик Шустер
Место
Украина
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