"Расскажет о нормандской встрече": Зеленский впервые побывает на программе у Шустера

Президент Украины Владимир Зеленский впервые примет участие в политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" накануне саммита в Нормандской формате, который пройдет 9 декабря.

Эфир состоится в пятницу, 6 декабря, в 21.00 на телеканале "Украина".

Президент расскажет, с чем поедет на нормандскую встречу и сможет ли новый курс принести Украине мир.

Владимир Зеленский примет участие в ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

Также в эфире примут участие первый президент Украины Леонид Кравчук, руководитель Офиса президента Андрей Богдан, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, нардеп от "Европейской солидарности" Андрей Парубий и представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Алексей Резников.

Как писал OBOZREVATEL:

15 ноября стало известно, что саммит в "нормандском формате", в рамках которого должны встретиться президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, состоится 9 декабря в Париже.

18 ноября в Кремле подтвердили, что саммит в "нормандском формате" состоится 9 декабря во Франции. О подготовке России к нему заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

3 декабря Владимир Зеленский провел координационное совещание в рамках подготовки к саммиту стран "нормандского формата". На встрече утвердили возможные сценарии реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса.

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