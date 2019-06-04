"Раскол Украины!" Портников указал на опасность решения ПАСЕ по России

В ПАСЕ одобрили проект доклада и текст резолюции о совершенствовании процесса принятия решений Парламентской ассамблеи относительно полномочий и голосования.

Как пишет на "Еспресо" журналист Виталий Портников, таким образом, регламентный комитет фактически поддержал решение Комитета министров Совета Европы, заявившего, что каждая страна-член СЕ "имеет право и обязанность" участвовать в работе Комитета министров и Парламентской ассамблеи.

Журналист отмечает, что теперь для возвращения России в ПАСЕ нужно лишь решение ассамблеи, которое может быть принято уже 24 июня.

"Если ассамблея одобрит предложения регламентного комитета – российская делегация сможет (если захочет, конечно) вернуться к работе в ассамблее. Вернуться как победитель. Потому что никакие требования ПАСЕ не выполнены, Крым аннексирован, война на Донбассе продолжается – а санкции против России фактически отменяются", – отметил он.

Портников акцентирует, что возвращение РФ в ПАСЕ может привести к отказу от санкционной политики как таковой.

"В ЕС начнут говорить, что диалог с Россией поможет решению проблем с Украиной гораздо более эффективно, чем санкционная политика и давление на Кремль. И, таким образом, создадут возможности для новой эскалации ситуации в Украине – и отнюдь не только в Украине. Но понимание ошибочности такой политики придет только тогда, когда Западу придется столкнуться с несколькими серьезными кризисами одновременно – как это, собственно, уже было после сговора в Мюнхене и краха довоенной Чехословакии", – пояснил он.

Виталий Портников Апостроф

По мнению журналиста, Украине в таком случае придется в одиночку сопротивляться агрессии России, что может привести к долговременному территориальному расколу страны, исчезновению перспектив ее европейской интеграции и геополитическому поражению.

"Так что решение регламентного комитета в Страсбурге – вовсе не какая-то бюрократическая процедура. Это начало новых, опасных для нашей страны процессов", – подытожил Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европе одобрил резолюцию, которая может изменить правила организации о введении санкций в отношении делегаций и поспособствовать возвращению России.

Ранее глава делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев заявил, что изменение регламента Совета Европы ради России приведет к подрыву доверия к организации и возможному кризису в ней.

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