Рада признала нелегитимными выборы Путина в Крыму

Верховная Рада признала нелегитимными выборы президента России на территории оккупированных Крыма и Севастополя.

За соответствующий проект постановления (№8168-1) проголосовали 255 народных депутатов при минимально необходимых 226.

"Организация оккупационной российской администрацией в рамках выборов Президента России голосования на временно оккупированной территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь является противоправной", – сказано в заявлении.

Согласно документу, результаты данного незаконного голосования являются ничтожными, не имеют никаких правовых последствий и никаким образом не могут свидетельствовать или каким-либо способом быть использованными как свидетельства какого-либо изменения статуса Крыма, определенного Конституцией и законами Украины.

Рада призывает международное сообщество применить дополнительные санкции против России и персональные санкции к лицам, причастным к организации и проведению незаконного голосования во время выборов президента России на территории Крыма, а также причастным к систематическим нарушениям основополагающих прав и свобод человека на временно оккупированной территории.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Раде был зарегистрирован проект постановления о непризнании Украиной легитимности выборов президента России и победы на них Владимира Путина.