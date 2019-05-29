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"Работа была трудной": из БПП внезапно вышел известный нардеп

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Народный депутат Украины от БПП Александр Грановский объявил о своем решении покинуть фракцию и начать самостоятельную политическую карьеру.

На своей странице в Facebook политик уточнил, что вышел из партии 27 мая и назвал свой шаг вполне осознанным. Также Грановский подчеркнул, что не планирует становиться частью нового парламентского списка партии "Европейская Солидарность" или пользоваться партийной поддержкой этой силы в качестве самовыдвиженца.

"Не следует искать какой-то сложный подтекст в таком решении, потому что его нет. Я ценю руку помощи коллег, мнение соратников по залу, их энергию, дружбу, а иногда и седые волосы (не имеет отношения к соседу слева). Уверен, нам есть чем гордиться. С благодарностью отношусь ко всем без исключения людям, которые окружали меня все эти годы, и не сомневаюсь, что мы останемся добрыми друзьями", – написал парламентарий.

Он добавил, что также высоко ценит смелые и исторические решения пятого президента Украины Петра Порошенко, именем которого была названа партия, в которой состоял Грановский.

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Александр Грановский

Александр Грановский

Facebook Александра Грановского

"Работа была трудной, решения принимались разные, обстоятельства, частью которых мы становились, тоже были зачастую неоднозначными. Как и любой живой и довольно активный человек я не всегда разделял решения фракции, но командная игра потому так и называется – все ее члены должны научиться подставлять друг другу плечо. Эта парламентская каденция – первая в моей жизни, которая дала мне возможность лучше понять себя и помогла определить жизненные и политические приоритеты", – добавил политик.

Подытоживая, он подчеркнул, что решение о продолжении самостоятельного пути – органичное и честное.

Заявление Грановского вызвало бурное обсуждение под его постом, в котором приняли участие и такие известные журналисты, как Юрий Бутусов и Светлана Крюкова.

"Если из БПП вышел сам Грановский, значит, скоро придется выйти и Порошенко", "Ирина Геращенко выключит свет", "Как это все неожиданно", "Как-то это странно совпало с программой "Схемы", – пишут под постом.

БПП

БПП

"ДонПресс"

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Грановский вышел из БПП

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 мая народные депутаты Украины Мустафа Найем, Светлана Залищук, Сергей Лещенко и Аркадий Корнацкий вышли из депутатской группы БПП. 28 мая ее покинул Сергей Каплин.

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Персона
Александр Грановский
Место
Украина
Тег
БПП
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Сергеева Ирина
Сергеева Ирина
Моя 6лaгoдарность томy, ктo показaл мнe чудo-caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁qdiqyvx Прoсто пpoйдя oпроc полyчилa пoчти пoлугодoвую зapплaтy)) Пoльзуйтесь, пoка eще еcть вoзможнocть=)
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Тарас Бор
Тарас Бор
Сергеева Ирина,хватит здесь срать.
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