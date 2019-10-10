"Время открывать второй конверт": Порошенко пошутил над Зеленским. Видео

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поделился впечатлениями от просмотра пресс-марафона президента Украины Владимира Зеленского, а также в шутливой форме посоветовал главе государства брать на себя больше ответственности.

Своими мыслями об общении главы государства с журналистами Порошенко поделился с видеоблоггером Андреем Серебрянским, отметив, что такой формат является достаточно необычным (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Могу сказать одно – много внимания уделено предшественникам. Это мне очень напоминает притчу о трех конвертах. Когда приходит новый руководитель, ему вручают три конверта. На первом написано "Вали все на предшественников", на втором – "Бери ответственность на себя", о третьем я сознательно говорить не буду. Владимир Александрович, время открывать второй конверт!" – пошутил Порошенко.

Петр Порошенко t1.ua

Также он отметил, что Зеленский уже достаточно длительный срок находится на посту главы государства и мог бы больше рассказать о проделанной работе.

"А если серьезно, то полгода – это достаточно времени, чтобы отчитаться о том, что уже сделано и какие из обещаний выполнены. О том, что пришел конец эпохи бедности, учителя будут получать по $4 тыс – ну это мы увидели в бюджете. Обещание, что решительно будут снижены тарифы, – вместо этого мы почему-то пришли к закупке электроэнергии в РФ. И самое главное обещание о том, что мир – это просто и достаточно просто прекратить стрелять, а война продолжалась только потому, что кто-то зарабатывал, а через полгода оказывается, что мир – это сложно, и решения приходиться принимать сложные", – отметил пятый президент.

"Итак, на сегодня вывод таков – надо объединяться всей Украине для того, чтобы защищать нас суверенитет, нашу землю и наше движение в Европейский союз и НАТО", – подытожил Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петр Порошенко предложил 7 шагов, которые помогут Украине избежать "российской ловушки".

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