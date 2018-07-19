Наконец-то смог посмотреть все видео с саммита США-Россия который прошел в Хельсинки, почитал и послушал разные высказывания о поведении Трампа и Путина, от Шварцнегера и конгрессменов США, до российских журналистов чьи имена не стоит упоминать.

Выводы делать еще рано. Особенно глядя на реакцию общественности и военного сообщества в США.

Одно могу сказать точно - моего мнения о сложившийся ситуации для Украины это не поменяло.

Да нам нужно идти в НАТО, но это означает лишь одно - внедрение стандартов НАТО и реформы.

Новости Спецслужбы России теперь будут действовать более жестко

Само же вступление в блок никак не панацея и произойдет оно не скоро. За это время всякое может произойти, в том числе и худшее.

Мы должны укреплять свои вооруженные силы, переходить на новые образцы техники, пересмотреть боевые статуты приведя их к соответствию современным реалиям ведения войны.

Случись сейчас что, то НАТО нам не поможет.

Мало того, я Вам по секрету скажу, что разговаривая с военными НАТО на разных форумах и брифингах, то некоторые из них открыто говорят, что и им есть чему у нас поучиться.

Войска НАТО разделены в странах членах по специализациям.

Мало того, многие из стран НАТО такого количества войск и мобилизационного ресурса как Украина.

Например у нас по официальным данным около 200000 военнослужащих в ВСУ и еще 50000 в НГУ.

А резерва, только если по википедии сравнивать, миллион. Я знаю реальную цифру, но приводить их тут не буде из определенных соображений.

И вот если сравнивать на потенциал с другими странами соседями РФ и опасающихся нападения, то сравнение в нашу пользу.

Мне приводили сводки, на брифингах, но возьмем оф данные из сети, пусть они и не точные но достаточные для понимания масштабов:

Эстония 5500 ВС и 30000 резерва и 13000 ТРО, в Кайселите.

Латвия 5310, 7800 резерва, 3200 ТРО.

Польша 105 000 ВС, 234 тыс. резервистов и 21000 териториальной обороны.

Цифры из открытых источников и не точные, но наглядные.

Поэтому, конечно, на Украину смотрят как на буфер, как на силу, что сможет хотя бы сдержать российские войска, в случаи войны.

А в РФ для сведения 900000 войск, два миллиона военных запаса, 340 тысяч сотрудников Россгвардии и по разным оценкам до 54000 человек в частных военных компаниях.

И если в странах НАТО не все уверенны в том, будет ли выполнять блок пятую поправку в случаи нападения на Эстонию, то Украине надеяться нужно только на себя.

Мы должны сотрудничать с НАТО, стремиться вступить туда, проводить реформы, но рассчитывать только на себя.

Наши лучшие союзники это армия и флот Украины, национальная Гвардия и... народ.

И мы должны запомнить раз и навсегда. Украина будет успешной... Нет, не так.

Украина будет существовать только в том случае, если ее политики и исполнительная власть будет отстаивать исключительно Национальные Интересы.

А народ следить за этим и ставить национальные интересы превыше пачки гречки на выборах.

И весь мир видит и понимает, что мы имеем возможность стать сильнейшим игроком в регионе.

И Россия это видит, а значит воевать с нами будет всеми методами на уничтожение.

Сильная Украина означает конец РФ. И Путин это знает.

Теперь бы еще и нам понять и начать драться за национальные интересы на всех мировых и внутренних площадках.

Так и победим.