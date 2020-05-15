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16 мая • обновлено в 02:54
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Путин по-советски меняет риторику: Орешкин назвал причины нового курса

15.5т
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Глава России Владимир Путин не смог добиться обнуления президентского срока по собственному сценарию и теперь вынужден менять свой курс из-за резкого падения рейтинга.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал известный политический эксперт Дмитрий Орешкин. По его словам, российский лидер сам устроил "истерию с перестановкой Конституции".

"Обнуление должно было пройти пафосно, при бурных аплодисментах трудящихся, всенародном голосовании, чтобы продемонстрировать 75-процентную поддержку его инициатив и соответственно его дальнейшее пребывание во власти на, как минимум, два ближайших срока. Этого не получилось, и теперь он по-советски меняет свою риторику – в том смысле, что советские газеты надо читать между строк", – прокомментировал он.

Орешкин назвал причины нового курса Путина

Орешкин назвал причины нового курса Путина

Эксперт отметил, что сейчас в российских СМИ уже не пишут об общенародном голосовании, которое якобы отодвинули, хотя еще месяц назад это была проблема номер один в РФ.

"Было понятно, что так или иначе это голосование пройдет в пользу Путина, но хотели сделать, чтобы оно прошло не просто в пользу Путина, а шумно в его пользу", – добавил он.

Политолог указал на то, что ситуация радикально поменялась, в том числе из-за пандемии, в результате чего назначенный на 22 апреля всенародный референдум пришлось перенести.

"Сейчас мы видим, как рейтинг поддержки Путина падает не то, чтобы катастрофически, и не то, чтобы слишком быстро, но устойчиво и под горку, и нет никаких оснований надеяться, что он поднимется", – подчеркнул Орешкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Орешкин выразил убеждение, что из-за падения рейтинга президент России Владимир Путин не будет баллотироваться на следующих выборах 2024 года, поэтому в скоростном режиме хочет принять изменения в Конституцию, которые позволят ему управлять Россией пожизненно.

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Автор
Марина Лисничук
Персоны
Владимир Путин Дмитрий Орешкин
Место
Россия
Теги
Новости России политика
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