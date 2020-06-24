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Саакашвили заявил, что Путин не закончит ничем хорошим, потому что люди устали

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Политика
1,4 т.
Саакашвили заявил, что россияне устали от Путина

Саакашвили заявил, что россияне устали от Путина

Президент России Владимир Путин не закончит "ничем хорошим" и быть при власти ему осталось недолго.

Такое мнение в программе "В гостях у Дмитрия Гордона" высказал бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили. Интервью было опубликовано на YouTube-канале Гордона (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

На вопрос журналиста, чем закончит глава РФ, Саакашвили ответил: "Ничем хорошим. Потому что есть механическая усталость от всех и всяко. Он замкнул всю политическую систему России на себя. То есть там нет политической системы, нет политического класса. там нет даже военной элиты. ФСБшная – не считается".

"Это означает, что все успехи России приписываются одному человеку, и все неудачи приписываются к нему. Поскольку сейчас неудач гораздо больше, он для себя создал невозможную ситуацию", – продолжил Саакашвили.

По его мнению, россияне устали от правления Путина. "Это неизбежно. Через какое-то время люди устают от всех. Видя одно и то же лицо в телевизоре, нельзя не устать", – сказал руководитель Исполнительного комитета Нацсовета реформ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михеил Саакашвили также заявил, что бывший глава Офиса президента Андрей Богдан хотел сделать что-то хорошее, но не всегда хорошими были его методы.

УкраинаполитикаДмитрий ГордонВладимир ПутинМихеил Саакашвили
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