Саакашвили заявил, что Путин не закончит ничем хорошим, потому что люди устали

Президент России Владимир Путин не закончит "ничем хорошим" и быть при власти ему осталось недолго.

Такое мнение в программе "В гостях у Дмитрия Гордона" высказал бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили. Интервью было опубликовано на YouTube-канале Гордона (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

На вопрос журналиста, чем закончит глава РФ, Саакашвили ответил: "Ничем хорошим. Потому что есть механическая усталость от всех и всяко. Он замкнул всю политическую систему России на себя. То есть там нет политической системы, нет политического класса. там нет даже военной элиты. ФСБшная – не считается".

"Это означает, что все успехи России приписываются одному человеку, и все неудачи приписываются к нему. Поскольку сейчас неудач гораздо больше, он для себя создал невозможную ситуацию", – продолжил Саакашвили.

По его мнению, россияне устали от правления Путина. "Это неизбежно. Через какое-то время люди устают от всех. Видя одно и то же лицо в телевизоре, нельзя не устать", – сказал руководитель Исполнительного комитета Нацсовета реформ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михеил Саакашвили также заявил, что бывший глава Офиса президента Андрей Богдан хотел сделать что-то хорошее, но не всегда хорошими были его методы.