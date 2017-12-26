Путин и шоу Саакашвили: появились новые детали встречи Луценко и Коломойского в Амстредаме

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на встрече с олигархом Игорем Коломойским в Амстердаме обсуждал главу РФ Владимира Путина и акции протеста в Киеве, возглавляемые лидером "Руха нових сил" Михеилом Саакашвили.

Об этом Луценко рассказал в прямом эфире телеканала ICTV.

"Коломойский подошел ко мне. Да, мы поздоровались. Да, мы общались. Если вы спросите, был разговор о его бизнесе - никогда таких разговоров не было, я с ним виделся в своей жизни не менее, возможно, полтора десятка раз", - рассказал Луценко.

"О чем мы говорили? Конечно, о Путине. Второе - о политической ситуации в столице. Честно вам скажу, что я намекнул на неприемлемость финансовой поддержки того радикального шоу, которое устроил Саакашвили в центре столицы", - поведал генпрокурор.

Как сообщал "Обозреватель", ранее нардеп указал на интересную деталь во встрече Луценко и Коломойского в столице Нидерландов.