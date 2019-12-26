"Псевдопатриотическая шелупень": скандальный "слуга народа" поддержал "сдачу" Крыма России

Нардеп из "Слуги народа" Максим Бужанский заявил, что Россия аннексировала Крым из-за отмены "языкового закона" Колесниченко-Кивалова в 2014 году.

Таким заявление он поддержал своего коллегу по фракции Алексея Устенко, передают "Украинские новости".

"Псевдопатриотическая шелупень набросилась на моего коллегу, народного депутата Алексея Устенко, который в эфире одного из каналов заявил, что отмена закона Колесниченко-Кивалова вызвала волнения среди крымчан и дала Российской Федерации столь необходимый ей формальный повод для аннексии Крыма. Не пишу незаконной аннексии, потому что законной аннексии быть не может по определению", – сообщил Бужанский.

Депутат добавил, что также стоить винить Александра Турчинова, который в 2014 году исполнял обязанности президента.

"Вот ему, Турчинову, и предъявите претензии, вместо того, чтобы перевирать слова Устенко. Вы ж из одного, назовем это так, с Турчиновым лагеря, разберитесь между собой", – рассказал Бужанский.

Максим Бужанский

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от фракции "Слуга народа" Алексей Устенко заявил, что Украина якобы сама спровоцировала аннексию Крыма, "приняв" в 2014 году закон о языке.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!