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10 июня • обновлено в 13:04
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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховной Рады Украины 8 созыва Все статьи автора

Простое решение Саакашвили: КСУ сделать ручным для президента

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Я всегда знал, что Саакашвили красавчик. И решения проблем он предлагает просто отличные. Отличные от тех, которые есть в цивилизованном мире. Например, что он предлагает по Конституционного суду? Он предлагает его упразднить. К чёртовой матери. Расформировать и сделать отдельной палатой какого-нибудь суда. Барышевского например. Или Печерского. Сделать его таким, чтоб президент или исполняющий его обязанности Ермак могли звонить туда, как в любой другой суд и говорить, какое решение должен принять суд. Простое решение? Очень простое. Я бы даже сказал примитивное. Но для Украины сойдёт. Так считает Саакашвили. Осталось дождаться, когда он предложит лечить головную боль гильотиной. Это будет очень простое решение. А главное – эффективное. Голова потом болеть не будет. Инфа 100%.

А более простое решение – не принимать законы, которые противоречат Конституции Украины, в голову Саакашвили не пришло? Это видимо, сложное решение. Бывает. Я согласен, что в Конституционном суде большинство судей явно не на своём месте, но причина же не в этом. Судей можно и нужно заменить. Но не на покорных ОП, а на тех, к которым есть доверие у общества и за которыми нет шлейфа делишек и решений, которые позволяют судью "подвесить", чтоб он принимал нужные Банковой решения. Или это слишком сложное решение для руководителя офиса простых решений и цель не в качественном изменении Конституционного суда, а в том, чтобы взять его под контроль? Что-то дурно пахнет от этого простого решения.

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Автор
Борислав Береза Борислав Береза
Персона
Михеил Саакашвили
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Борислава Березы
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