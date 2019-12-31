Прослушка Трубы: Порошенко заявил, что экс-глава ГБР понесет наказание за преступления

Бывший глава Государственного бюро расследований Роман Труба будет привлечен к ответственности за преступления, которые он совершил во время пребывания на должности, и за преследование майдановцев в феврале 2014 года.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, сообщает пресс-служба политсилы.

"Полностью дискредитировано ГБР преступника Трубы. Преступника – потому что то, что он сделал и что появилось на записях, четко доказывает состав преступления. Он получал незаконные указания от руководства страны, Офиса президента и реализовывал их, давая незаконные указания следователям", – отметил Порошенко, ссылаясь на обнародованные в СМИ записи из кабинета Трубы.

Новости У Порошенко призвали возбудить дело против Трубы

"В том числе и по подписанию Минских соглашений. В том числе и по Керченскому проливу и по действиям военных моряков. И том числе и по национализации Приватбанка и многим-многим другим вопросам, имеющим государственное значение", – напомнил Порошенко.

Политик добавил, что он убежден, что Трубу привлекут к уголовной ответственности.

"Я твердо убежден, что Труба будет привлечен к уголовной ответственности за эти преступления, которые он совершил, находясь на этом посту. И не исключено, что и за преступления против майдановцев, которые он совершил в 14-м году, которые сейчас открылись", – подытожил Порошенко.

Петр Порошенко

Как сообщал OBOZREVATEL:

Роман Труба недавно заявил, что в его кабинете были найдены прослушивающие устройства.

В сеть слили записи разговоров в кабинете Трубы. В них фигурирует глава Офиса президента Андрей Богдан.

Труба запаниковал, заверив, что пленки – фейк.

Президент Украины Владимир Зеленский не смог объяснить скандал с ГБР, заверив, что ничего не знает о записях.

В эфире "Свободы слова" Труба ушел от ответа, был ли его голос на пленках с записями разговоров в ГБР..

27 ноября директор Государственного бюро расследований Роман Труба рассказал подробности о прослушке, которую обнаружили в сентябре в его кабинете.

Близкий соратник главы Государственного бюро расследований Романа Трубы Игорь Щербина якобы пытался продать закрытие дела в ГБР за 150 тысяч долларов.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся