Прослушка Трубы: Порошенко заявил, что экс-глава ГБР понесет наказание за преступления

Бывший глава Государственного бюро расследований Роман Труба будет привлечен к ответственности за преступления, которые он совершил во время пребывания на должности, и за преследование майдановцев в феврале 2014 года.
Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, сообщает пресс-служба политсилы.
"Полностью дискредитировано ГБР преступника Трубы. Преступника – потому что то, что он сделал и что появилось на записях, четко доказывает состав преступления. Он получал незаконные указания от руководства страны, Офиса президента и реализовывал их, давая незаконные указания следователям", – отметил Порошенко, ссылаясь на обнародованные в СМИ записи из кабинета Трубы.
"В том числе и по подписанию Минских соглашений. В том числе и по Керченскому проливу и по действиям военных моряков. И том числе и по национализации Приватбанка и многим-многим другим вопросам, имеющим государственное значение", – напомнил Порошенко.
Политик добавил, что он убежден, что Трубу привлекут к уголовной ответственности.
"Я твердо убежден, что Труба будет привлечен к уголовной ответственности за эти преступления, которые он совершил, находясь на этом посту. И не исключено, что и за преступления против майдановцев, которые он совершил в 14-м году, которые сейчас открылись", – подытожил Порошенко.
Петр Порошенко
Как сообщал OBOZREVATEL:
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