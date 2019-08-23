"Просил помощи": Лукашенко рассказал о разговоре с Зеленским

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что глава Украины Владимир Зеленский обращался к нему за поддержкой.

Об этом он сказал в ходе обсуждения вопроса о белорусско-украинском сотрудничестве с премьер-министром Сергеем Румасом, передает БЕЛТА.

"У нас вроде бы и с Украиной сейчас неплохие отношения. Мы разговаривали с президентом (Владимиром Зеленским. – Ред.). Они просили какой-то поддержки. Как мы, оказываем – не оказываем?" – сказал он.

Лукашенко также коснулся вопроса некоторых проблем с логистикой в двусторонней торговле транзитом через Украину.

Лукашенко и Зеленский

"Наверное, он вам об этом скажет. У нас что-то там с логистикой через Украину – поставки наших товаров в Закавказье. Не очень ладится. Пусть по мелочам, но это, наверное, наши недоработки. Потому что вряд ли Украина будет препятствовать торговле. Им ведь тоже выгодно, это транзитная страна для нас в этом отношении", – отметил президент Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 июля состоялся телефонный разговор Лукашенко с Зеленским. Они отметили важность дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в таких сферах, как аграрное производство и пищевая промышленность, транспорт и транзит.

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