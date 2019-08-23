Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Просил помощи": Лукашенко рассказал о разговоре с Зеленским

2.5т Читать материал на украинском

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что глава Украины Владимир Зеленский обращался к нему за поддержкой.

Об этом он сказал в ходе обсуждения вопроса о белорусско-украинском сотрудничестве с премьер-министром Сергеем Румасом, передает БЕЛТА.

"У нас вроде бы и с Украиной сейчас неплохие отношения. Мы разговаривали с президентом (Владимиром Зеленским. – Ред.). Они просили какой-то поддержки. Как мы, оказываем – не оказываем?" – сказал он.

Лукашенко также коснулся вопроса некоторых проблем с логистикой в двусторонней торговле транзитом через Украину.

Лукашенко и Зеленский

Лукашенко и Зеленский

Новости
"Зависим от Кремля!" Портников объяснил, зачем Зеленский нужен Лукашенко

"Наверное, он вам об этом скажет. У нас что-то там с логистикой через Украину – поставки наших товаров в Закавказье. Не очень ладится. Пусть по мелочам, но это, наверное, наши недоработки. Потому что вряд ли Украина будет препятствовать торговле. Им ведь тоже выгодно, это транзитная страна для нас в этом отношении", – отметил президент Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 июля состоялся телефонный разговор Лукашенко с Зеленским. Они отметили важность дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в таких сферах, как аграрное производство и пищевая промышленность, транспорт и транзит.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персоны
Александр Лукашенко Владимир Зеленский
Место
Беларусь
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
8
9
Смешно
2
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
зеленский сцыкуном был сцыкуном и помрет
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Питон Каа
Питон Каа
Ну, денег просить у Лукашенко бесполезно, у него своих нет.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Питон Каа, он жаловался дяде Саше на дядю Володю.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...