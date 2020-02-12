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12 февраля • обновлено в 11:18
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Елена Кудренко
Елена Кудренко
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Продажа воды в Крым спасет Донбасс?

1.4т

Про Крым, воду и деньги.

Нет у сегодняшних "керманичей" страны понятия национального достоинства. Его нет - или покажите сильные примеры, когда они это самое достоинство защитили. Поэтому если Крым - то это деньги.

Ок. Деньги за воду. Какие? И куда они пойдут?

Вот возьмем транспортировку российского газа. По сути, почему мы получали российский газ по цене дороже всех в Европе? Потому что этими излишками россияне относительно компенсировали свои издержки на нашу трубу. Мы при этом заработали? На трубе - что-то и заработали. А на российском газе мы разве не потеряли? Давайте подумаем и прикинем, сколько мы переплатили за газ, и сколько могли бы внести в бюджет денег, будь отношения с Россией прагматичными, а не в роли "лоха".

Зачем нашему сегодняшнему правительству нужны деньги?

- от продажи земли;

- от легализации игорных заведений;

- от повышения тарифов на коммуналку;

- от возможной продажи воды в Крым?

Новости
Русские выкачали наш газ, а потом продавали по самой высокой цене в Европе

Я вспоминаю каждое выступление в Раде каждого депутата, отстаивающего тот или иной закон:

"Это даст нам возможность привлечь в бюджет н-нное количество денег! Эти деньги будут направлены на школы и больницы!"

Ага). Сколько раз это имело подтверждение?

Сейчас деньги от продажи воды в Крым могут "легализоваться" в умах граждан на той душераздирающей истории, что вот, мол, пойдут на повышение пенсий. А не то вообще пенсии придется аннулировать - и только продажа воды в Крым спасет ситуацию. И как-то уже не упоминается, что пришли они не на несчастные 100 тыс гривен, как камикадзе-Яценюк. И что стартовые условия-таки были неплохими для этого правительства.

Так что источник денег может начинаться в Крыму, но вот заканчиваться явно не в украинских школах или больницах. На мой взгляд, это такая же афера, как и некоторые недавно принятые Законы.

А что же россияне? Готовы платить? В то время, как олигархи в РФ обращаются за финансовой помощью в бюджет Российской федерации? В то время как Крым дотационный по самое не могу?

Учитывая, что мы уже имеем российские длинные руки в кабинете президента, то этот возможный ручеек денег из Крыма, если и появится - где-то компенсируется. Ну, например за счет признания оккупации Крыма, а там снятие санкций, а там по цепочке восстановление торговых потоков, возрождение бизнес-связей и как следствие - возврат тех денег в казну РФ, которые она потеряла во времена Порошенко.

На выходе россияне получат намного большие суммы - всего-то в обмен за копейки, уплаченные за воду в Крым. Только где здесь выгода для самой Украины - давайте разгадаем эту загадку.

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Автор
Елена Кудренко Елена Кудренко
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Аннексия Крыма
Персона
Давид Арахамия
Место
Украина
Теги
Крым Новости Крыма
Источник
Источник: Facebook Олени Кудренко
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Mega Death
Mega Death
Xoxoл и страна понятия не сопоставимые)) Эти холопы могут существовать лишь как колония)))
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