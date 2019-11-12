Приказал молчать: Трамп принял скандальное решение по Украине

Президент США Дональд Трамп запретил любые заявления об инциденте в Керченским проливе после захвата Россией украинских моряков.
Об этом заявил экс-советник бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера Кристофер Андерсон Конгресу, педает "Интерфакс-Украина".
"Наши европейские коллеги и другие сделали заявления, и мы пытались убедиться, что у нас тоже есть заявление. Но я отправил сообщение послу Волкеру в тот вечер, что президент поставил эмбарго на любые заявления", – сообщил Андерсон.
Он добавил, что данное распоряжение было связано с тем, что правительство США хотело получить больше информации об инциденте.
"Это была очень сложная ситуация. Не было точного понимания, что суда находились в международных водах… Российская сторона утверждала, что это была провокация со стороны украинцев", – отметил Андерсон.
Впоследствии заявление США все-таки было сделано.
Трамп запретил любые заявления об инциденте в Керченским проливе
Апостроф
Как сообщал OBOZREVATEL, в администрации президента США Дональда Трампа были намерены разморозить оборонную помощь Украине в обмен на заявление о расследовании против Байденов.
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