Приказал молчать: Трамп принял скандальное решение по Украине

Президент США Дональд Трамп запретил любые заявления об инциденте в Керченским проливе после захвата Россией украинских моряков.

Об этом заявил экс-советник бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера Кристофер Андерсон Конгресу, педает "Интерфакс-Украина".

"Наши европейские коллеги и другие сделали заявления, и мы пытались убедиться, что у нас тоже есть заявление. Но я отправил сообщение послу Волкеру в тот вечер, что президент поставил эмбарго на любые заявления", – сообщил Андерсон.

Он добавил, что данное распоряжение было связано с тем, что правительство США хотело получить больше информации об инциденте.

"Это была очень сложная ситуация. Не было точного понимания, что суда находились в международных водах… Российская сторона утверждала, что это была провокация со стороны украинцев", – отметил Андерсон.

Впоследствии заявление США все-таки было сделано.

Трамп запретил любые заявления об инциденте в Керченским проливе Апостроф

Как сообщал OBOZREVATEL, в администрации президента США Дональда Трампа были намерены разморозить оборонную помощь Украине в обмен на заявление о расследовании против Байденов.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!