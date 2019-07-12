"Приехали к "голубям мира?!" Цимбалюк разнес Медведчука и Ко за визит в Москву

Упрекая бывшую власть Украины в "антироссийской истерии", скандальный кум президента России Виктор Медведчук должен помнить о том, кто на самом деле был инициатором войны на Донбассе.

С эмоциональным обращением к одиозному политику обратился украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Роман Цимбалюк Facebook Романа Цимбалюка

Кроме того, он припомнил одному из лидеров "Оппозиционной платформы – За життя" о том, как на самом деле выглядит истерия, целью которой является оправдание войны против суверенного государства и передел его территории.

"Я понимаю, что у нас принято все валить на "попердников". Однако давайте разберемся – это что, Порошенко отправил танки в Ростовскую область? Или все-таки Путин в Донецкую и Луганскую? И давайте опять-таки вспомним 2014 год: чем они здесь бредили? "Новороссией", "Харьков – наш", "Одесса – наш", "Киев – наш". Кстати, Жириновский до сих пор бредит. И в той ситуации по сути у нас не было выбора, кроме как обороняться. А сейчас эти товарищи рассказывают о "партии войны"! Я так понимаю, это они приехали к "голубям мира"?!" – возмутился Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр России Дмитрий Медведев 8 июля встретился со скандальным лидером "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрием Бойко и кумом президента РФ Виктором Медведчуком. Они собрались в штабе партии "Единая России".

Также на встрече присутствовали еще один член "Оппоплатформы" Вадим Рабинович, собственник телеканала NewsOne Тарас Козак и представитель РФ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов.

Напомним, телеканал "112 Украина", принадлежащий Медведчуку, 16 июля, перед выборами в Верховную Раду, покажет скандальный фильм "Нерассказанная история Украины" (Revealing Ukraine). Режиссером документальной картины является одиозный американский режиссер Оливер Стоун. Главными героями выступают глава РФ Владимир Путин и его кум Медведчук.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся