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"Приехали к "голубям мира?!" Цимбалюк разнес Медведчука и Ко за визит в Москву

1.5т Читать материал на украинском

Упрекая бывшую власть Украины в "антироссийской истерии", скандальный кум президента России Виктор Медведчук должен помнить о том, кто на самом деле был инициатором войны на Донбассе.

С эмоциональным обращением к одиозному политику обратился украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Facebook Романа Цимбалюка

Кроме того, он припомнил одному из лидеров "Оппозиционной платформы – За життя" о том, как на самом деле выглядит истерия, целью которой является оправдание войны против суверенного государства и передел его территории.

"Я понимаю, что у нас принято все валить на "попердников". Однако давайте разберемся – это что, Порошенко отправил танки в Ростовскую область? Или все-таки Путин в Донецкую и Луганскую? И давайте опять-таки вспомним 2014 год: чем они здесь бредили? "Новороссией", "Харьков – наш", "Одесса – наш", "Киев – наш". Кстати, Жириновский до сих пор бредит. И в той ситуации по сути у нас не было выбора, кроме как обороняться. А сейчас эти товарищи рассказывают о "партии войны"! Я так понимаю, это они приехали к "голубям мира"?!" – возмутился Цимбалюк.

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Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр России Дмитрий Медведев 8 июля встретился со скандальным лидером "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрием Бойко и кумом президента РФ Виктором Медведчуком. Они собрались в штабе партии "Единая России".

Также на встрече присутствовали еще один член "Оппоплатформы" Вадим Рабинович, собственник телеканала NewsOne Тарас Козак и представитель РФ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов.

Напомним, телеканал "112 Украина", принадлежащий Медведчуку, 16 июля, перед выборами в Верховную Раду, покажет скандальный фильм "Нерассказанная история Украины" (Revealing Ukraine). Режиссером документальной картины является одиозный американский режиссер Оливер Стоун. Главными героями выступают глава РФ Владимир Путин и его кум Медведчук.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт российская пропаганда
Персоны
Роман Цимбалюк Виктор Медведчук Владимир Путин
Место
Украина
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Инициатором войны на Донбассе был Турчинов,есть документ. Он ввёл на Донбасс армию и из АТО,бойня превратилась в войсковую операцию. Первый выстрел из пушки сделал Турчинов Стыдно Цимбалюку об этом не знать.
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Santi Amonito
Santi Amonito
Да уж жалкую картинку демонстрировало ху*ло-тв про "визит" лехаимовских холопчиков, растирающих по своим щекам сопли и слюни перед еще одним болванчиком, корчащим из себя навозного жука в царской конюшне.
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