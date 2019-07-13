"Прибыль упала в 16 раз!" Зеленский разгромил работу порта в Одессе и обратился к Труханову

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что доходы Одесского морского порта стремительно уменьшаются, а зарплаты увеличились в полтора раза.

Об этом Зеленский рассказал на совещании по вопросам развития морских портов Украины в Одессе, передает пресс-служба президента. Зеленский призвал найти законные способы уволить работников местной таможни, в отношении которых есть информация об участии в контрабандных схемах, и найти им замену среди честных людей.

Заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук отметил, что уровень потерь от контрабанды составляет примерно 1 млн долларов в день, такая тенденция прослеживается в течение последних трех лет.

"Они показывают, что доходность и чистая прибыль порта упала в 16 раз. Мы видим, что эффективность уменьшается, а расходы растут. У нас есть огромное количество сигналов, что в морском порту деятельность осуществляется далеко не всегда в интересах государства. Нас очень интересует практика, когда государственные буксиры сдаются (в аренду - ред.) за полцены частным компаниям почасово. Нас очень интересует, что единственный въезд на государственный порт контролирует частная компания", - сказал Гончарук.

В связи с этим Зеленский обратился к мэру Одессы Геннадию Труханову, чтобы тот срочно решил вопрос предоставления земельного участка для обустройства бесплатного въезда на территорию Одесского морского порта представителей бизнеса для оформления грузов.

Труханов пообещал, что со своей стороны приложит усилия для решения вопроса, будет держать его на контроле и проинформирует президента о ситуации.

Труханов и Зеленский obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский побывал в Одесской области, где со скандалом вынудил и. о. председателя Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении после того, как он не исполнил поручение президента.

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