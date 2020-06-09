Предлагаю Зеленскому начать с гепатита С, потом сломать себе ногу и т. д., а то он захотел заболеть коронавирусом.
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Предлагаю Зеленскому начать с гепатита С, потом сломать себе ногу и т. д., а то он захотел заболеть коронавирусом.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
УКРАИНА:
Подтвержденные случаи: 27 856.
Вылечились: 12 412. Умерли: 810.
В мире заболели более 7,1 млн человек, погибли – больше 407 тысяч.
В США заявили, что нашли доказательство распространения коронавируса в Китае еще летом-2019.
К самодельным маскам озвучили новое требование – только так они смогут защитить.
В ВОЗ заявили, что ситуация с пандемией коронавируса в Европе улучшается, однако в целом в мире она становится все хуже.