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9 июня • обновлено в 18:12
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Михаил Бродский
Михаил Бродский
Глава редсовета "Обозревателя" Все статьи автора

Предлагаю Зеленскому сломать себе ногу, а не заболеть коронавирусом

4.2т

Предлагаю Зеленскому начать с гепатита С, потом сломать себе ногу и т. д., а то он захотел заболеть коронавирусом.

Предлагаю Зеленскому сломать себе ногу, а не заболеть коронавирусом

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Автор
Михаил Бродский Михаил Бродский
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Михаила Бродского
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