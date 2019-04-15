Правда или ложь? Заявлениям команды Зеленского устроили проверку

Эксперты проекта "Дословно" Комитета избирателей Украины проанализировали ряд заявлений членов команды кандидата в президенты Владимира Зеленского на предмет фактов, манипуляций, лжи и преувеличений.

В целом они детально разобрали девять ключевых месседжей представителя штаба Дмитрия Разумкова, члена штаба Руслана Стефанчука и советницы Зеленского по правовым вопросам Ирины Венедиктовой. Кроме того, в поле зрения экспертов попали некоторые тезисы предвыборной программы кандидата в президенты, пишет "Детектор медиа". В итоге был сделан вывод, что из девяти проанализированных утверждений три были правдивыми, шесть не соответствуют действительности или имеют манипулятивный характер.

1. "У вас в "Минске" что написано первым пунктом? Там первым пунктом, не прекращение ли огня?". Дмитрий Разумков, спикер штаба Владимира Зеленского, 29 марта 2019 года, телеканал Zik, программа "Народ против".

Правда. В Минском протоколе и Комплексе мер по его выполнению первыми пунктами прописано прекращения огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.

2." Это может быть или такой формат (в студии "Общественного". — Ред.), или такой формат (на НСК "Олимпийский". — Ред.). Во-первых, нет места проведения. Наши коллеги часто говорят "это должно быть в студии". В законе этого нет. Есть в законе, кто должен быть организатором этого события и кто платит. Коллеги ссылаются на постановление ЦИК, но постановление ЦИК все же чуть ниже законодательной силы, чем закон". Дмитрий Разумков, спикер штаба Владимира Зеленского, 5 апреля 2019, радио НВ.

Манипуляция. Обязательность теледебатов перед вторым туром выборов предусмотрена законом "О выборах президента Украины". Закон действительно не устанавливает место проведения теледебатов, однако место установлено постановлением ЦИК № 472 от 5 мая 2014 года. В соответствии с постановлением кандидаты, участвующие в теледебатах, не позднее чем за 30 минут до начала эфира прибывают в Национальную общественную телерадиокомпанию Украины по адресу: улица Мельникова, 42, город Киев.

Владимир Зеленский

3. "Когда начинаешь идти путем фальсификаций и многое другое, о чем сегодня говорят правоохранительные органы, это может повергнуть страну в хаос. Дмитрий Разумков, спикер штаба Владимира Зеленского, 29 марта 2019 года, телеканал Zik, программа "Народ против".

Манипуляция. Международные наблюдатели заявили, что выборы в Украине были свободными и конкурентными, право на свободу выбора было соблюдено. Министр внутренних дел Арсен Аваков отчитался, что были незначительные нарушения, однако выборы прошли "спокойно, хорошо и организованно".

4. "При сегодняшней системе власти фактически нет процедуры, когда назначив президента или народного депутата, я могу уволить его. Руслан Стефанчук, член штаба Владимира Зеленского, 5 апреля, "Радио Свобода", программа "Ваша свобода".

Правда. В Украине не принят закон об импичменте.

5. "Моя цель — полная открытость деятельности власти". Предвыборная программа Владимира Зеленского.

Манипуляция. Накануне второго тура выборов общественное движение "Честно" призвало Зеленского обнародовать декларацию о доходах за 2018 год. Это должен быть шаг, который способствовал бы прозрачности избирательных финансов. Однако пресс-служба Зеленского заявила, что кандидат не будет обнародовать декларацию за 2018 на запрос "Честно". В пресс-службе отметили, что декларация Зеленского за 2018 будет представлена ​​в пределах сроков, установленных действующим законодательством, и обнародована в соответствии с действующим законодательством.

6. "Когда перед нами стал вопрос поиска человека, который мог бы рассматриваться на воинскую должность, Владимир встретился с господином Кривоносом, были достигнуты договоренности. Через два дня этот человек поддержала Петра Порошенко". Руслан Стефанчук, член штаба Владимира Зеленского, 2 апреля 2019 года, Общественное телевидение.

Правда. 6 марта кандидат в президенты Сергей Кривонос снял свою кандидатуру с выборов и поддержал Петра Порошенко.

7. "В течение своей профессиональной деятельности, которая была три месяца, он (Зеленский. — Ред.) успевал проводить встречи с экспертами, встречи с журналистами, показывал себя и в штабе, в блоге, и у журналистов — у Гордона у него было интервью, и с семьей было интервью на ICTV. Поэтому сказать, что вообще он себя не показывал, для человека, который зашел на политическое поле в течение трех месяцев, — это очень много". Ирина Венедиктова, советник Владимира Зеленского по правовым вопросам, 4 апреля 2019 года, телеканал UA: Первый, программа "Темы дня".

Владимир Зеленский

Преувеличение. Зеленский заявил о себе как о политике и кандидате в президенты в ночь с 31 декабря на 1 января. Интервью у Дмитрия Гордона опубликовано 25 декабря.

8. "В 2014 не было дебатов. Мы это восприняли спокойно". Ирина Венедиктова, советник Владимира Зеленского по правовым вопросам, 4 апреля 2019 года, телеканал UA: Первый, программа "Темы дня".

Неправда. В 2014 году выборы президента Украины состоялись в один тур. Обязательные теледебаты предусмотрены законом "О выборах президента Украины" только в том случае, если назначается второй тур выборов.

9. "Такого эффекта от политической деятельности Зеленского мы ни от кого не увидели. Мы увидели, что молодежь пришла на выборы. Когда такое было?" Ирина Венедиктова, советник Владимира Зеленского по правовым вопросам, 4 апреля 2019, телеканал UA: Первый, программа "Темы дня".

Неправда. По словам заместителя директора социологической службы Центра Разумкова Михаила Мищенко, уровень активности молодежи на этих выборах был ниже, чем на президентских выборах 2014 года, когда на выборы пришли 46% людей в возрасте от 18 до 29 лет, и 2004 года, когда на выборы пришел 71% молодежи. На нынешних выборах эта цифра составила 40%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилась информация о первых десяти шагах Зеленского на посту президента и кадровых назначениях, которые он готовит.

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