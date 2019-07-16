"Позвоню по поводу этого черта": глава СБУ рассказал о разговоре с Зеленским

В.и.о. главы СБУ Иван Баканов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не говорил с ним о секретаре горсовета Борисполя Ярославе Годунке, которого тот недавно выгнал с совещания.

Как передает ТСН, об этом Баканов сказал во время брифинга 16 июля. Напомним, у президента возникла словесная перепалка с Годунком, в конце которой он выгнал его из залы.

После окончания заседания Зеленский сказал: "Сейчас позвоню Баканову по поводу этого черта".

Зеленский и Годунок Коллаж

Сам Баканов на вопрос журналиста ответил, что подобного разговора с главой страны у него пока не произошло. "Такого звонка не было", – сказал он.

На уточняющий вопрос о том, проверяла ли СБУ прошлое Годунка, Баканов сказал: "Служба безопасности Украины проверяет прошлое не только господина Годунка. Если так сказать. Не проверяем... В контексте вашего вопроса такое получается окончание вашей фразы".

Иван Баканов Телеканал 24

Как писал OBOZREVATEL:

Президент Украины Владимир Зеленский выгнал из зала Ярослава Годунка 10 июля во время визита главы государства на Киевщину.

При этом президент назвал чиновника разбойником, так как Годунок был осужден на пять лет лишения свободы по трем статьям: превышение полномочий, разбой и нарушение неприкосновенности жилища.

Учитывая, что это была его первая судимость, суд освободил будущего политика от отбывания основного наказания с испытательным сроком на три года.

После нашумевшего инцидента Годунок заявил, что хочет "сдаться" Службе безопасности Украины как "разбойник", а также обратиться в суд с иском об оскорблении чести и достоинства. Позже он отказался от иска, назвав ситуацию недоразумением.

Журналист Владимир Бойко уличил Годунка во лжи. Так, в своей автобиографии чиновник утверждает: "Я и мои родные к уголовной ответственности не привлекались и судимы ни были"

На данный момент Годунок баллотируется в Верховную Раду Украины по 98 округу. Во время предвыборной кампании он активно поддерживал Владимира Зеленского.

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