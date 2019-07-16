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"Позвоню по поводу этого черта": глава СБУ рассказал о разговоре с Зеленским

1.4т Читать материал на украинском

В.и.о. главы СБУ Иван Баканов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не говорил с ним о секретаре горсовета Борисполя Ярославе Годунке, которого тот недавно выгнал с совещания.

Как передает ТСН, об этом Баканов сказал во время брифинга 16 июля. Напомним, у президента возникла словесная перепалка с Годунком, в конце которой он выгнал его из залы.

После окончания заседания Зеленский сказал: "Сейчас позвоню Баканову по поводу этого черта".

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Зеленский и Годунок

Зеленский и Годунок

Коллаж

Сам Баканов на вопрос журналиста ответил, что подобного разговора с главой страны у него пока не произошло. "Такого звонка не было", – сказал он.

На уточняющий вопрос о том, проверяла ли СБУ прошлое Годунка, Баканов сказал: "Служба безопасности Украины проверяет прошлое не только господина Годунка. Если так сказать. Не проверяем... В контексте вашего вопроса такое получается окончание вашей фразы".

Иван Баканов

Иван Баканов

Телеканал 24

Как писал OBOZREVATEL:

  • Президент Украины Владимир Зеленский выгнал из зала Ярослава Годунка 10 июля во время визита главы государства на Киевщину.

  • При этом президент назвал чиновника разбойником, так как Годунок был осужден на пять лет лишения свободы по трем статьям: превышение полномочий, разбой и нарушение неприкосновенности жилища.

  • Учитывая, что это была его первая судимость, суд освободил будущего политика от отбывания основного наказания с испытательным сроком на три года.

  • После нашумевшего инцидента Годунок заявил, что хочет "сдаться" Службе безопасности Украины как "разбойник", а также обратиться в суд с иском об оскорблении чести и достоинства. Позже он отказался от иска, назвав ситуацию недоразумением.

  • Журналист Владимир Бойко уличил Годунка во лжи. Так, в своей автобиографии чиновник утверждает: "Я и мои родные к уголовной ответственности не привлекались и судимы ни были"

  • На данный момент Годунок баллотируется в Верховную Раду Украины по 98 округу. Во время предвыборной кампании он активно поддерживал Владимира Зеленского.

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Персоны
Иван Баканов Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
СБУ политика
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Они рассказывать умеют. Русский язык предрасположен к хамству и к разводняку.
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
В этой помойке не будет мира.
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Пономаренко Сергей
Пономаренко Сергей
неужели не понятно,что годунок ещё до заседания был выбран козлом отпущения ,то есть имела место домашняя заготовка
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