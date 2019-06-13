"Позиции не сдадим!" В Генштабе сделали заявление о проходе через Керченский пролив

Украина не сдаст свои позиции в Керченском проливе, но новые прохождения кораблей не намечаются.
Об этом в интервью "ВВС" заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.
"Конечно, мы не собираемся сдавать наши позиции в Азовском море. Что касается прохода, то сегодня этот вопрос тоже не стоит. У нас нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать", – пояснил военный.
Хомчак подчеркнул, что сперва необходимо разобраться с актом агрессии России, который произошел во время предыдущего прохождения украинских кораблей через пролив.
"Ведь процесс не завершен. Наши моряки, к сожалению, находятся в камерах РФ", – акцентировал глава Генштаба.
По его словам, уровень угрозы в Керченском проливе не уменьшился, потому что "РФ свои намерения не оставляет и постоянно их корректирует в зависимости от ситуации".
"Вы видите, что в Черном море происходит блокировка торговых судов, которые заходят через Керченский пролив", – заключил Хомчак.
Керченский пролив
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября 2018 года корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.
Все 24 захваченных украинских моряка признали себя военнопленными.
17 апреля 2019 года суд продлил арест украинцам до 24-26 июля.
10 мая в Международном трибунале по морскому праву прошли слушания о незаконном задержании Россией 24 украинских моряков.
Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая удовлетворил иск Украины и обязал Россию немедленно вернуть три украинских военных судна и отпустить пленных моряков, захваченных в Керченском проливе.
Московский городской суд отказался выполнять требования Международного трибунала ООН.
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