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"Позиции не сдадим!" В Генштабе сделали заявление о проходе через Керченский пролив

2.6тЧитать материал на украинском

Украина не сдаст свои позиции в Керченском проливе, но новые прохождения кораблей не намечаются.

Об этом в интервью "ВВС" заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

"Конечно, мы не собираемся сдавать наши позиции в Азовском море. Что касается прохода, то сегодня этот вопрос тоже не стоит. У нас нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать", – пояснил военный.

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Хомчак подчеркнул, что сперва необходимо разобраться с актом агрессии России, который произошел во время предыдущего прохождения украинских кораблей через пролив.

"Ведь процесс не завершен. Наши моряки, к сожалению, находятся в камерах РФ", – акцентировал глава Генштаба.

По его словам, уровень угрозы в Керченском проливе не уменьшился, потому что "РФ свои намерения не оставляет и постоянно их корректирует в зависимости от ситуации".

"Вы видите, что в Черном море происходит блокировка торговых судов, которые заходят через Керченский пролив", – заключил Хомчак.

Керченский пролив

Керченский пролив

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Руслан Хомчак
Место
Украина
Теги
Керченский проливГенеральный штаб ВСУ
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Это что же тогда и украинский парад в Севастополе переносится на неопределенный срок
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
а как же НАТО??? послали Украину? а куда послали? на или в???
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Юг Руси
Юг Руси
Пля, то ор стоял : "Скоро поплывём!" А теперь : "У нас мало укроинцев" ))))))))))))
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