Зеленский распорядился направить помощь пострадавшим от наводнений украинцам

Президент Владимир Зеленский 23 июня обсудил с правительством вопрос помощи украинцам, пострадавшим от сильных наводнений на западе страны, и поставил задачу отправить в регионы гуманитарный груз.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины. Пресс-служба отметила, что глава государства держит на контроле ситуацию в западных областях, где бушует непогода.

"Наводнения – это страшная проблема, которая требует тщательного стратегического решения. А сейчас мы должны оперативно позаботиться о людях, которые остаются без света, чьи дома затопило", – сказал президент.

В ОП добавили, что Зеленский ежедневно заслушивает отчет о развитии ситуации с непогодой.

Раховский район на Закарпатье. Facebook / ГосЧС Украины

Раховский район на Закарпатье. Facebook / ГосЧС Украины

Раховский район на Закарпатье. Facebook / ГосЧС Украины

Напомним, по состоянию на 17:00 23 июня, как сообщается на сайте ГосЧС, работы по ликвидации последствий непогоды продолжались в четырех областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской.

Последствия непогоды в Ивано-Франковской области:

на территории 13 административных районов подтопило 866 ​​домохозяйств, 604 жилых дома, 210 приусадебных участков, 23 пешеходных и 13 автомобильных мостов;

размыто 15340 метров автомобильных дорог, 29 населенных пунктов остались без дорожного сообщения;

произошло девять оползней;

разрушено 280 метров берегоукреплений.

Вертолет спасателей Eurocopter Н225 доставил для жителей Верховинского района, с которыми отсутствовало транспортное сообщение, 2150 кг продуктов питания (мука, сахар, крупы, хлеб).

В Закарпатской области:

подтоплено 70 домохозяйств и 40 гектар пастбищ;

произошли переливы через автодорогу государственного значения Н-09 Мукачево-Рогатин в с. Костиливци Раховского района в двух местах (протяженностью 100 м, движение транспорта было остановлено), в с. Белизне (движение транспорта было остановлено), в с. Квасы в одном месте (протяженность 50 м) и в районе Рахова (протяженностью 100 м, движение транспорта было остановлено).

В Черновицкой области:

в г. Выжницы было разрушено тело дамбы на р. Черемош, вода снесла берегоукрепления;

вблизи с. Розтоки Путильского района на автодороге регионального значения Р-62 Черновцы-Верховина смыло часть дорожного полотна с образованием провала.

Во Львовской области было подтоплено около 100 жилых домов, 105 хозяйственно-нежилых сооружений, недействующая школа, ветеринарный пункт, два продуктовых магазина и библиотека.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате интенсивных дождей и порывов ветра 22 и 23 июня затопило восемь областей Украины.

В Карпатах из-за разрушений, вызванных мощными ливнями, погибли три человека: 2 женщины и мужчина.