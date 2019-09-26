"Фиктивная демократия": Портников указал на урок в скандале с Трампом и Зеленским

Скандал, который разгорелся вокруг стенограммы разговора президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом, показал, что в Украине существует фиктивная демократия.

Она много в чем повторяет российский сценарий, за исключением того, что украинцы еще способны бороться за народовластие революциями. Такое мнение в статье для "Эспрессо" выразил украинский журналист, публицист Виталий Портников.

По его словам, даже нынешний глава украинского государства не отдает себе отчета в том, что любые переговоры с мировыми лидерами – это вопрос государственной безопасности и, прежде всего, национальных, а не личных интересов. Следовательно, их содержание вполне может становиться достоянием общественности.

В виду того, что США живет по устоявшимся принципам демократии, представитель американского разведывательного сообщества обеспокоился содержанием нашумевшего разговора двоих президентов. В Украине же, подчеркивает Портников, такая постановка вопроса в принципе невозможна.

"У нас нет и не может быть никакой официальной процедуры контроля за действиями власти. Потому что Украина, в отличие от Соединенных Штатов, – это фиктивная демократия. А на самом деле – примитивная постсоветская феодальная автократия. И демократия тут поддерживается вовсе не выборами, вовсе не слаженной работой институций, а народными восстаниями. Не было бы восстаний – и даже иллюзии демократии тут не было бы", – считает журналист.

Он добавил, что в идеале украинцы должны были бы обеспокоиться телефонными разговорами своего президента не тогда, когда Зеленский разговаривал с Трампом. А тогда, когда Зеленский разговаривал с Путиным и обсуждал передачу агрессору ключевого фигуранта дела МН 17 Владимира Цемаха, а также условия обмена пленными.

Трамп и Зеленский

"Возможно, мы увидели бы, что наши волнения напрасны. Что Владимир Зеленский защищает национальные интересы страны. А, может, убедились бы, что от этих интересов осталось одно название. Но мы, конечно, никогда – по крайней мере, пока Зеленский на Банковой – об этом не узнаем. Не узнаем потому, что Россия – такая же примитивная постсоветская феодальная автократия, как и Украина. Только без восстаний", – делает вывод Портников.

Подытоживая, он подчеркнул, что именно поэтому теперь Зеленский будет остерегаться наговорить лишнего в беседах с Дональдом Трампом, Ангелой Меркель или Эммануэлем Макроном. Однако он абсолютно спокойно будет вести диалог с Путиным.

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