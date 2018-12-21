Порошенко заявил о подготовке новой агрессии со стороны России

Украина имеет неопровержимые доказательства резкого наращивания количества вооруженных сил России вдоль российско-украинской границы и в Азово-Черноморском бассейне.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на церемонии передачи ВСУ вооружения в Житомирской области, передает пресс-служба главы государства.

При этом, по его словам, украинская армия значительно нарастила возможности для защиты суверенитета и территориальной целостности государства.

Также он подчеркнул, что выросла международная солидарность с Украиной относительно требования к России прекратить агрессию и вернуть 24 украинских моряка и корабли, которые были захвачены в Черном море.

Петр Порошенко на церемонии передачи ВСУ вооружения president.gov.ua

Петр Порошенко на церемонии передачи ВСУ вооружения president.gov.ua

"Мы сегодня резко нарастили возможности защиты суверенитета, территориальной целостности нашего государства по основным направлениям возможного удара российского агрессора", - отметил президент.

По его словам, после введения военного положения в 10 областях проводятся обучение и подготовка систем территориальной обороны.

"Могу сказать, что не все оказались готовы, и те тренировки, которые были проведены, значительно нарастили скорость реагирования в случае агрессии", - добавил Порошенко.

Петр Порошенко на церемонии передачи ВСУ вооружения president.gov.ua

Также глава государства заявил, что создание объединенной Православной церкви Украины резко уменьшило возможное влияние РФ на ситуацию внутри нашей страны.

"15 декабря состоялось историческое событие для духовной независимости государства - Собор, объединивший украинские православные церкви и основавший новую объединенную Украинскую православную церковь, которая больше не будет управляться из Москвы, из страны-агрессора, и делать попытки подорвать внутренние основы и внутреннюю стабильность украинского государства", - сказал Порошенко.

Также он напомнил, что в 2019 году расходы на нужды украинской армии превысят 102 млрд грн, что на 16 млрд больше нынешних.

Президент уверил, что у государства есть средства для закупки в перспективе такого новейшего вооружения, как ракетный комплекс "Ольха", крылатая ракета "Нептун", самоходная артиллерийская установка "Богдана", ударный разведывательный комплекс "Сокол" и др.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина перебросила десантно-штурмовые войска на защиту побережья Азовского и Черного морей от возможной агрессии РФ.

Ранее Порошенко заявил, что Путин стягивает к границам Украины военных и технику.

По его словам, РФ развернула наземную группировку общей численностью более 80 тысяч военнослужащих, около 1400 артиллерийских и ракетных систем залпового огня, 900 танков, 2300 боевых бронированных машин, более 500 самолетов и 300 вертолетов.