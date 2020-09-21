Порошенко – о рекордных расходах на Офис Зеленского: реализуется четкое обещание "Я вам ничего не должен"

Расходы на содержание Офиса президента Украины, заложенные в проекте бюджета на 2021 год станут крупнейшими в истории затратами на президента. Зеленский обходится налогоплательщикам дороже, чем кто-либо из его предшественников.

Об этом в ходе поездки в город Днепр заявил пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

Политик напомнил, что в проекте госбюджета, кроме расходов на содержание окружения Зеленского, выросли еще и расходы на силовиков.

"И себя, родимого, тоже не забыли – на ГУД добавили 700 миллионов, на Офис президента добавили почти 400 миллионов. Зачем? Ведь ГУД – это коттеджи, которые называются "государственные дачи", куда он переехал. Ну, конечно же, их надо содержать", – пошутил Порошенко.

Он напомнил об одном из главных предвыборных обещаний Зеленского.

"Когда-то они говорили, что будут ездить на велосипедах в кортежах. Деньги, выделенные в этом году, – на свете нет такого количества велосипедов, чтобы освоить вещи. И снова за счет налогоплательщиков", – возмутился Порошенко.

В то же время политик напомнил: и действующий президент, и его окружение – не бедные люди.

"При том, что собственной недвижимости и у Зеленского, и у всей этой команды – аж декларация трещит, и еще не все там указано. "Голобородько" стал самым дорогим с точки зрения государственных расходов президентом Украины", – констатировал Порошенко.

Он отметил, что при этом в бюджете планируют на 7% сократить субсидии для малообеспеченных граждан.

"Это при том, что, по всем прогнозам, рыночная цена на газ существенно возрастет, а соответственно – и тарифы. Это при том, что и в текущем году они уже на два миллиарда сократили расходы на субсидии. Это значит, что наименее защищенным слоям населения – тем, кто получает сейчас субсидии, – точно придется тяжелее в 2021 году", – прогнозирует пятый президент.

Порошенко также констатировал: в проекте бюджета-2021 команда Зеленского "расписалась" в нежелании выполнять обещанное перед выборами.

"Я вам ничего не должен" – реализуется четкое обещание. А обещания на стадионе были выброшены в помойку сразу же после их объявления", – убежден лидер "Европейской солидарности".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что против Порошенко было открыто 15 новых надуманных уголовных производств. Вместе с ними действующая власть инициировала 58 дел против пятого президента Украины, что стало мировым рекордом. При этом, политики из ряда стран ЕС и из США регулярно отмечают: политическое преследование, которое становится нормой в современной Украине, может закрыть нашему государстве путь к евроинтеграции.