"Пора очнуться": Портников разнес Зеленского за переговоры с Путиным

В ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным президент Украины Владимир Зеленский использовал прокремлевские пассажи, которые показывают главу страны-агрессора как парламентера, а не как инициатора войны на Донбассе.

Такое мнение в статье для "Эспрессо" выразил украинский журналист Виталий Портников и призвал Зеленского трезво смотреть на реалии воюющей Украины.

"После атаки оккупационных войск на украинские позиции и гибели четырех украинских военнослужащих Владимир Зеленский позвонил своему российскому коллеге и попросил его "повлиять на ту сторону". Украинскому президенту пора очнуться и отказаться от своих опасных иллюзий. Не существует никакой "той стороны", это выдумка кремлевской пропаганды. Существует только Путин", – написал он.

Зеленский и Портников

Портников подчеркнул, что именно войска и спецслужбы Путина оккупируют Донбасс. Это он, как главнокомандующий вооруженными силами России, отвечает за любое обострение в оккупированном регионе. Следовательно, Путин не влияет на "ту сторону", а отдает ей распоряжения. Он – не посредник, а участник конфликта.

И когда Зеленский просит Путина повлиять на российских наемников, объясняет журналист, он тем самым выводит его из-под удара, превращает из оккупанта в "парламентера". А это именно то, что Путину и нужно для продолжения войны.

"И да, Путину не нужно никакое приближение к миру. Он не для того начал войну, чтобы она закончилась миром. А для того, чтобы она завершилось поражением Украины. Нашим крахом. Путину эта война сегодня не мешает, а только помогает. Помогает держать Украину на крючке, чувствовать себя влиятельным лидером, вести переговоры с Западом. Зачем ему мир?" – пишет Портников.

"Владимир Зеленский, вы уже не участник предвыборной борьбы, вы – президент страны, которая находится в войне с жестоким агрессором. И власть этой страны не хочет никакого мира. Непонимание вами этого простого факта будет только множить жертвы, приведет к новым потерям – и людей, и территорий", – обратился он, подытоживая, лично к Зеленскому.

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