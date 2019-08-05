"Покушение на Зеленского": Разумков высказался о "слабой" охране президента

Украинские СМИ, которые не раз были замечены за распространением фейковых новостей, выдали новую "сенсацию" о том, что на президента Украины Владимира Зеленского якобы готовят покушение.

Они утверждают, что на него решили давить силой, так как другие способы якобы были провалены. Естественно, никакого подтверждения этих данных нет.

В то же время, утром 5 августа на "Коммерсанте" вышло свежее интервью с лидером партии "Слуга народа" Дмитрием Розумковым, в котором он ответил на упреки о том, что у Зеленского якобы "слабая охрана".

Владимир Зеленский с коллегами Телеканал ATR

"Вы не переживайте. Они работают нормально. Просто они относятся уважительно не только к своей работе, но и к окружающим. И я считаю, это правильно", – сказал он.

И добавил: "Чтобы вы понимали: президент не ездит с мигалками, президент стоит в пробках. Можем провести параллель между нашими государствами, и это будут абсолютно две разные истории. И я не думаю, что этим могут похвастаться многие страны".

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле текущего года в СМИ уже появлялась информация о возможном покушении на Зеленского. Тогда возле его коттеджа на Киевщине были задержаны вооруженные преступники.

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