Савченко сделала теоретически грамотный шаг: не ждёт просто так четверга, когда Генпрокуратура представит депутатам часть собранных материалов, а попыталась представить эти материалы первой, со своей интерпретацией. Но получилось как обычно с ней - глупо.

Фактически, Савченко на камеры признала, что выпущена из тюрьмы ФСБ, "чтобы сменить власть в Украине". Признала участие в провозе оружия и в подготовке терактов. И её лепет, что это она (напомню, вроде как лётчица с нестабильной психикой и склонностью к конфликтам) практически возглавила масштабную спецоперацию против ФСБ - пожалуй, в такой вариант "суперагента 00 Нади" будет сложно поверить даже её фанаткам.

Новости Савченко для власти несет только террористическую угрозу

А версия, что её все эти годы постоянно "планировала ликвидировать Банковая", каждый раз с привлечением всё более серьёзных структур - и всё никак не удавалось, только информаторы умирали... Действительно, картинка для "Агента 00". Следующим пунктом должны быть разве что космические войска и план "ликвидировать Надю со спутника". Ну, или сразу с привлечением "инопланетных подельников".

Я не знаю, кто формировал тезисы для её брифинга, но в итоге получился разве что материал для дополнительного тома уголовного дела. Впрочем, и для истории болезни тоже. Потому что попытка сходу продавить установку, что пока президент Украины занимался только планированием убийства Савченко, та выполняла функции президента в тюрьме ФСБ и "объясняла позицию Украины российской власти", а также вербовала разветвлённую структуру подрывников в "Л-ДНР" - это действительно могут быть пункты обвинения, составляющие клинической картины, но не политическое заявление. ГПУ может подвёрстывать эти тезисы в послезавтрашние материалы как часть "открытого признания вины подозреваемой" - состав преступления и неадекватность очевидны всем, кроме Савченко.

Да, у нас бывают крайне неоднозначные депутаты. Но даже они вряд ли согласятся терпеть в своих рядах Савченко-"суперагента". Поэтому судьба голосований по запросу ГПУ практически уже решена. Нерешённым остаётся вопрос ответственности и адекватности судей, которым придётся рассматривать дело Савченко. Рискнут ли они и тут настаивать на браслете, залоге или "выпуске на поруки" вместо полноценной изоляции.