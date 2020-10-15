По петиции, которую инициировала Яна Зинкевич:

- это не игра, и "не стеб" как сейчас принято говорить на высших государственных должностях, а политический ход для изменения правил игры во внешней политике Украины с "договорнякових" и капитулянтских на национальные, системные и победные;

- неважно которой мы получим ответ от Офиса Президента; важно, что активная и патриотическая часть украинского народа этой петицией скажет свое веское слово по так называемым "Минским договоренностям", так как их реализация - это Война и Руина;

- эта петиция является проявлением украинского национального народовластия, которое коренным образом отличается от той космополитической "демократии", что навязывается вненациональной, коррумпированной властью;

- поставив свою подпись под этим национальным документом каждый украинец приблизит время изменений на внешнеполитической арене, так и внутри страны;

- поддержав эту петицию, каждый гражданин Украины продемонстрирует международному сообществу, что коллаборантские по своей сути "Минские договоренности" не пройдут;

- чтобы там не стремилась и не говорила наша временная Зе-власть, все равно, как на Майдане и в начале Войны за Независимость - на все будет воля Божья и украинского народа;

- в этой петиции речь идет не о Дмитрие Яроше, а о принципах и подходах: капитуляция - победа, холуизм - непреклонность, какаяразница - национальное возрождение; малороссийство - украинская государственность и тому подобное ...

Нам, украинцам, есть что сказать на переговорах извечном врагу и нашим европейским партнерам. У нас, украинцев, достаточно рычагов влияния на ситуацию. Мы можем использовать дипломатический фронт, сконцентрировав силы и средства на соответствующем участке и прорвав, построенные за крайние шесть лет, вражеские позиции ...

На все это нужна только политическая воля и бесстрашие. Ничего невозможного нет!

Слава Украине!

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