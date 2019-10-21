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21 октября • обновлено в 21:48
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Поддержал Россию? Макрон обсудил с Путиным войну в Украине

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Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с главой РФ Владимиром Путиным войну на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба Путина в понедельник, 21 октября. Конкретных цитат телефонного разговора не приводится, однако в заявлении сказано, что была "подчеркнута безальтернативность минского комплекса мер".

"От Киева требуется безусловная реализация всех договорённостей, достигнутых в "нормандском формате" и в Контактной группе", - сообщили у Путина.

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"Прежде всего, это касается разведения сил и средств на двух согласованных участках линии соприкосновения у населённых пунктов Золотое и Петровское, а также имплементации в украинское законодательство формулы Штайнмайера", - сказано в сообщении.

Зеленский, Путин и Макрон

Зеленский, Путин и Макрон

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Путин также обсудил Украину с канцлером Германии Ангелой Меркель. Главной темой беседы стала подготовка к проведению саммита стран "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция).

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Эммануэль Макрон Владимир Путин
Тег
Формула Штайнмайера
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Serov Oleg
Serov Oleg
втроем будут брать клоуна за жабры...русский,немка и француз...
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
"Горькие головушки у украинских мужиков!" (с) :-)))))
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
что клоун умеет - так это сделать умное лицо и при этом ни фига не понимать!
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Odessa Dmitri
Odessa Dmitri
Воронов Сергей, да клоуны они такие..., научился в Квартале
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