Поддержал Россию? Макрон обсудил с Путиным войну в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с главой РФ Владимиром Путиным войну на Донбассе.
Об этом сообщила пресс-служба Путина в понедельник, 21 октября. Конкретных цитат телефонного разговора не приводится, однако в заявлении сказано, что была "подчеркнута безальтернативность минского комплекса мер".
"От Киева требуется безусловная реализация всех договорённостей, достигнутых в "нормандском формате" и в Контактной группе", - сообщили у Путина.
"Прежде всего, это касается разведения сил и средств на двух согласованных участках линии соприкосновения у населённых пунктов Золотое и Петровское, а также имплементации в украинское законодательство формулы Штайнмайера", - сказано в сообщении.
Зеленский, Путин и Макрон
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Путин также обсудил Украину с канцлером Германии Ангелой Меркель. Главной темой беседы стала подготовка к проведению саммита стран "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция).
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