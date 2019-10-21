Поддержал Россию? Макрон обсудил с Путиным войну в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с главой РФ Владимиром Путиным войну на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба Путина в понедельник, 21 октября. Конкретных цитат телефонного разговора не приводится, однако в заявлении сказано, что была "подчеркнута безальтернативность минского комплекса мер".

"От Киева требуется безусловная реализация всех договорённостей, достигнутых в "нормандском формате" и в Контактной группе", - сообщили у Путина.

"Прежде всего, это касается разведения сил и средств на двух согласованных участках линии соприкосновения у населённых пунктов Золотое и Петровское, а также имплементации в украинское законодательство формулы Штайнмайера", - сказано в сообщении.

Зеленский, Путин и Макрон

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Путин также обсудил Украину с канцлером Германии Ангелой Меркель. Главной темой беседы стала подготовка к проведению саммита стран "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция).

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