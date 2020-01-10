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10 января • обновлено в 09:23
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Виктория Жмайло
Виктория Жмайло
Журналист

Молчал 12 часов: Зеленский разозлил украинцев игнором заявлений о сбитом ракетой самолете МАУ

4.5т
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Вечером 9 января лидеры трех стран мира сделали резонансное заявление о сбивания самолета МАУ зенитной ракетой российского производства, которая принадлежала Ирану. Президент Украины Владимир Зеленский по непонятным причинам не комментировал их на протяжении 12 часов. Украинцы возмущены и требуют от власти другой реакции.

Что было сказано:

  • Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит иранской ракетой.

  • Президент США Дональд Трамп сомневается, что самолет потерпел крушение из-за технической неполадки.

  • Премьер-министр Британии Борис Джонсон заверил, что есть доказательства того, что украинский самолет Boeing 737 сбили иранской ракетой.

  • Власти Ирана категорически отрицают, что самолет МАУ мог был случайно сбит ракетой российского производства. Такую позицию озвучил официальный представитель иранского правительства Али Рабей.

В соцсетях украинцы удивляются тому, что после столь резонансных высказываний глав Канады, США и премьера Великобритании в Офисе президента делают вид, что ничего не случилось.

Крушение самолета МАУ в Иране

Крушение самолета МАУ в Иране

Шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар пояснил эту ситуацию так:

"В информационной ирано-украинской войне нам откровенно сыграло на руку то, что большие страны сегодня настроены одеть на агрессивное иранское правительство смирительную рубашку. Именно поэтому американский президент, а позже премьер-министры Канады и Великобритании почти одновременно сделали заявления о сбивании самолета МАУ ракетой ВВС Ирана.Такая синхронность месседжей говорит о том, что действия руководителей этих государств были хорошо отработаны. Но даже этот пас пошел в никуда... Сценаристы "95 квартала", которые сегодня пишут стратегию нашей страны, сейчас или черпают очередную порцию вдохновения, или же просто не знают, что вообще надо реагировать".

Журналистка Соня Кошкина в своем Telegram-канале отметила: "Отечественные "гении коммуникации" молчат. Будто воды в рот набрали. Спят, наверное. Ну, ясное дело, расследование нужно Великобритании, Канаде, Штатам. Всем, кроме нас. Так, во всяком случае, выглядит".

Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на своей странице в Facebook обвинил Зеленского в подыгрывании российскому сценарию.

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"Погибли украинцы, сбито украинский авиалайнер российской ракетой иранской ПВО. Комментарии! Чувак, ты реально палишься, тупо выполняя российский сценарий. Это не профнепригодность, это банальная игра на чужую команду!" – написал он.

Нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко также возмутилась:

"Взвешенное, серьезное, достойное обращение премьера Трюдо к нации и миру... Заявление государственного деятеля, основанное на фактах и работе разведки. Рядом - его советники, министры, силовики, те, кто разделяют ответственность за обнародованный фактаж. Где наше заявление? Где наши силовые стуктури и их руководители? Где профильные министры? Не затянулись ли их отпуска?" – спросила она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
да украинцам пох.ю,они в гневе от того,что уже какую зиму ,при подведенном газе,приходится топить дровами и еще х.й знает чем,котлы пришлось переустанавливать,у кого были спедства,что на пенсию х.й протянеш,что медицины нет,а сраколизы мыздобульные пишут всякую дурь,про гнев,не там гнев вы ищете ,сакуасики.
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
"патриоты" в недоумении - почему Зе не разгоняет их непроверенную информацию... почему не накидывает на вентилятор... при пети такого не было.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Кого это он разгневал ?петиных ботов?что он может сказать если ещё нет официальных заключений экспертов???
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