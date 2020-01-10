Молчал 12 часов: Зеленский разозлил украинцев игнором заявлений о сбитом ракетой самолете МАУ

Вечером 9 января лидеры трех стран мира сделали резонансное заявление о сбивания самолета МАУ зенитной ракетой российского производства, которая принадлежала Ирану. Президент Украины Владимир Зеленский по непонятным причинам не комментировал их на протяжении 12 часов. Украинцы возмущены и требуют от власти другой реакции.

Что было сказано:

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит иранской ракетой.

Президент США Дональд Трамп сомневается, что самолет потерпел крушение из-за технической неполадки.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заверил, что есть доказательства того, что украинский самолет Boeing 737 сбили иранской ракетой.

Власти Ирана категорически отрицают, что самолет МАУ мог был случайно сбит ракетой российского производства. Такую позицию озвучил официальный представитель иранского правительства Али Рабей.

В соцсетях украинцы удивляются тому, что после столь резонансных высказываний глав Канады, США и премьера Великобритании в Офисе президента делают вид, что ничего не случилось.

Крушение самолета МАУ в Иране

Шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар пояснил эту ситуацию так:

"В информационной ирано-украинской войне нам откровенно сыграло на руку то, что большие страны сегодня настроены одеть на агрессивное иранское правительство смирительную рубашку. Именно поэтому американский президент, а позже премьер-министры Канады и Великобритании почти одновременно сделали заявления о сбивании самолета МАУ ракетой ВВС Ирана.Такая синхронность месседжей говорит о том, что действия руководителей этих государств были хорошо отработаны. Но даже этот пас пошел в никуда... Сценаристы "95 квартала", которые сегодня пишут стратегию нашей страны, сейчас или черпают очередную порцию вдохновения, или же просто не знают, что вообще надо реагировать".

Журналистка Соня Кошкина в своем Telegram-канале отметила: "Отечественные "гении коммуникации" молчат. Будто воды в рот набрали. Спят, наверное. Ну, ясное дело, расследование нужно Великобритании, Канаде, Штатам. Всем, кроме нас. Так, во всяком случае, выглядит".

Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на своей странице в Facebook обвинил Зеленского в подыгрывании российскому сценарию.

"Погибли украинцы, сбито украинский авиалайнер российской ракетой иранской ПВО. Комментарии! Чувак, ты реально палишься, тупо выполняя российский сценарий. Это не профнепригодность, это банальная игра на чужую команду!" – написал он.

Нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко также возмутилась:

"Взвешенное, серьезное, достойное обращение премьера Трюдо к нации и миру... Заявление государственного деятеля, основанное на фактах и работе разведки. Рядом - его советники, министры, силовики, те, кто разделяют ответственность за обнародованный фактаж. Где наше заявление? Где наши силовые стуктури и их руководители? Где профильные министры? Не затянулись ли их отпуска?" – спросила она.

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