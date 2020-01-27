"Победа!" Делегаты ПАСЕ поддержали Украину и объявили протест России

Более тридцати делегатов Парламентской ассамблеи Совета Европы поддержали инициативу украинцев и поднялись с мест в знак протеста против участия в заседаниях России.

Об этом написал народный депутат от партии "Европейская солидарность", делегат от Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко. По его словам, в течение двух дней вопрос законности пребывания российской делегации в ПАСЕ будет решен.

"Полномочия Российской делегации в ПАСЕ обжалованы, основываясь на базовых принципах! Более 30 делегатов ПАСЕ встали в поддержку этой инициативы и теперь этот вопрос в течение 2 дней будет изучен в Ассамблее, и после этого принято окончательное решение. Небольшая пока, но победа!" – написал Гончаренко .

Делегаты ПАСЕ поддержали Украины и объявили протест России

Он добавил, что полномочия российской делегации в ПАСЕ обжалованы также по процедурным причинам – в составе их делегации депутаты, на которых наложено европейские санкции.

Более того, оспорено избрание вице-президентом ПАСЕ от России Петра Толстого.

"Чтобы стать вице-президентом Ассамблеи ему придется пройти процедуру тайного голосования. Посмотрим, сколько проголосует за этого верного "путинца", – написал Гончаренко.

Отметим, что по результатам голосования новым председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы избран бельгиец Хендрик Дамс.

Напомним, что 27 января в Стасбурге открылась зимняя сессия ПАСЕ, в которой украинская делегация возобновила участие после осенней паузы участием в ассамблее России.

Согласно повестке дня запланированы дебаты о нарушении членами ПАСЕ уставных обязательств, обсудить функционирование демократических институтов в Польше и сообщить о политических заключенных в Азербайджане, говорится на сайте пресс-службы ПАСЕ.

Глава делегации от Украины Елизавета Ясько на своей странице в Facebook написала, что накануне члены делегации, которые еще не работали во Дворце Европы, прошли тренинг. Также состоялось совещание делегации.

Также она рассказала, как члены делегации распределились по политическим группам:

Группа Европейской народной партии – Елизавета Ясько, Леся Василенко, Леся Забуранная Дмитрий Лубинец Мария Мезенцева, Сергей Соболев (члены делегации), Лариса Билозир, Сергей Власенко, Юрий Камельчук, Рустем Умеров (заместители членов делегации).

Группа социалистов, демократов и зеленых – Юлия Левочкина, Александр Мережко (члены делегации), Олег Волошин, Вячеслав Медяник, Александр Скичко (заместители членов делегации).

Группа европейских консерваторов – Алексей Гончаренко, Сергей Кальченко (члены делегации), Дмитрий Наталуха, Елена Хоменко (заместители членов делегации).

Альянс либералов и демократов за Европу – Марина Бардина, Юлия Овчинникова (члены делегации), Александр Ковальчук, Евгения Кравчук, Андрей Лопушанский (заместители членов делегации).

"Впрочем, несмотря на распределение по политическим группами, уверяю всех, что украинская делегация – объединенная команда, которая приехала в ПАСЕ, чтобы бороться за Украину и ценности Совета Европы. Наша делегация – новый, энергичный, самостоятельный и квалифицированный политический игрок", – утверждает Ясько.

Также она поблагодарила коллегами из Литвы и Латвии за то, что подняли вопрос об обжаловании полномочий российской делегации.

"Спасибо делегатам из других стран за моральную и ответственную позицию! Делегаты из Украины, Грузии, Польши, Швеции, Хорватии и других стран поддержали этот запрос. В течение 48 часов ПАСЕ должен принять решение: утвердить полномочия Толстого и компании, или нет. Полномочия украинской делегации утверждены", – написала Ясько.

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