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По сценарию Азова: в Украине заявили о новой опасности с моря

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Россия намерена повторить в Черном море "азовский сценарий" и взять акваторию под полный контроль своего военного-морского флота. Для Украины такое развитие событий обернется огромными убытками.

Об этом заявил в эфире ObozTV военный эксперт Александр Мусиенко, комментируя усиление военной группировки РФ в аннексированном Крыму.

"Россия увеличивает присутствие в Крыму, поскольку пытается контролировать акваторию Черного моря, объявить себя хозяевами. Конечно, там есть страны НАТО – Румыния, Болгария и Турция. Но Турция только сейчас начинает развивать военно-морские базы на Черном море, у них основной флот сосредоточен в Эгейском и Средиземном море", – рассказал Мусиенко.

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По его словам, Россия "понимает, что она сейчас полноценный хозяин".

"Для них важно контролировать Черное море, чтобы, во-первых, обеспечить безопасность газопровода "Турецкий поток", поскольку для России это огромные деньги, она живет за счет газа. Во-вторых – помешать Украине и создать проблемы и неудобства на торговых путях. Они в перспективе хотят нам отрезать торговые пути не только Азова, но и Черного моря – это огромные экономические убытки для Украины", – предупредил он.

Как подчеркнул военный эксперт, Украине сейчас важна поддержка НАТО, особенно Румынии и Болгарии: "Румыны с пониманием относятся, болгары меньше. Румыны начинают с НАТО сотрудничать, чтобы не дать России Украину отрезать".

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Мусиенко констатировал, что Украина сегодня не пытается действовать на опережение и препятствовать планам РФ.

"Россия уже действует. Мы вынуждены действовать не на опережение, предвидя сценарий, а догонять. Россия начала перекрывать Керченский пролив, захватывать корабли, атаковать моряков, нарушать международное право – как будто мы не знали, что она это будет делать, как будто она не нарушала международное право до этого, перекрывая украинские порты. Россия будет так действовать и дальше, блокировать море. Она ослабляет Украину не только экономически, но и политически", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия начала стягивать военную технику в Крым после того, как 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины в Черном море, после чего было применено оружие против украинских военных кораблей и захвачены три судна.

Буквально через два дня после происшествия в сети появилось видео перемещения антикорабельных береговых комплексов "Бал" в оккупированную Керчь. Также спутники зафиксировали ракетную батарею S-400 на авиабазе Джанкой.

Также Черноморский флот РФ усилился новым боевым кораблем "Орехово-Зуево" с крылатыми ракетами "Калибр" на борту.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтРоссийская военная угрозаПрямая трансляцияЭфиры Oboz TVОбострение в Азовском море
Персона
Александр Мусиенко
Место
Украина
Теги
Черное мореАзовское мореРоссия
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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