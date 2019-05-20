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"По-христиански": Лавров сделал Зеленскому предложение по Донбассу

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского вести переговоры "по-христиански" и обменять "всех на всех" на Донбассе.

Таким заявлением отреагировал он на инаугурационную речь нового главы Украины, передают "РИА Новости".

"Было бы правильно, по-христиански, начать с положения документов (Минских соглашений — Ред.) об обмене задержанными по принципу "всех на всех", – сказал Лавров.

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Сергей Лавров и Владимир Зеленский

Сергей Лавров и Владимир Зеленский

Он также прокомментировал заявление Зеленского о преодолении языковых разногласий в Украине.

"Сегодня в своей инаугурационной речи Зеленский высказался против попыток вносить раскол в украинское общество по языковому признаку. Нет сомнений, что это должно в полной мере распространяться и на религиозную сферу, в том числе в более широком контексте всестороннего выполнения Минских договоренностей о преодолении внутриукраинского конфликта", – высказался Лавров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что лидер РФ не собирается поздравлять шестого президента Украины Владимира Зеленского с инаугурацией.

При этом Путин якобы отправит поздравления "после первых успехов" нового президента Украины.

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Персоны
Владимир ЗеленскийСергей Лавров
Место
Украина
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Флегмат Владимир
Флегмат Владимир
Обоз , почему вы врёте что не модерируете ? Почему три раза удалили в этой статье мои комменты ?
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1
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Флегмат Владимир, Обоз, как правило, удаляет наиболее взвешенные, спокойные комментарии. Целью такой модерации является распространение ссор и конфликтов, недопущение грамотного анализа ситуации.
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Луговской Николай
Луговской Николай
Эта лошадинная голова,еще и Иисуса Христа,себе в подельники приглашает? ИУДА!!!
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Макарский Александр
Макарский Александр
Херои украины должны сидеть в вязницах мордора, як тильки их нагоняют они превращаются в зрадников.
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1
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