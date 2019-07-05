Выборы 21 июля отменят? Что происходит

Внеочередные парламентские выборы 2019 года под угрозой срыва.

Из-за резкой активности судов и сжатые сроки для организации голосования, Центральная избирательная комиссия уже столкнулась с серьезными проблемами. Речь идет как о пережеребьевке партий, так и о регистрации отдельных кандидатов.

Что это значит и могут ли выборы 21 июля не состояться – разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Из-за решения суда о проведении повторной жеребьевки политических партий в бюллетени, выборы под угрозой;

Технически напечатать новые бюллетени за две недели до дня голосования невозможно. Уже вышло около 6 миллионов, а в целом нужно 60;

Камнем преткновения стала партия “Рух новых сил” Михеила Саакашвили. Ее зарегистрировали на выборах лишь после решения суда;

Изначально ЦИК дал ей последнее место в списке – 22, но Аграрная партия решила обратиться в суд с требованием пересмотреть итоги жеребьевки;

В целом нынешняя кампания и так полна скандалов. В основном они связаны с регистрацией кандидатов.

Выборы под угрозой срыва?

Нынешняя предвыборная кампания уже стала одной из самых скандальных. И дело не столько в грязных технологиях (а их хватает), сколько в организации. Да и само назначение голосования на 21 июля вызывает много вопросов у юристов.

Несмотря на то, что Конституционный Суд признал решение о роспуске Верховной Рады Владимиром Зеленским законным, ситуация крайне не однозначная.

Одна из основных проблем нынешней кампании – жеребьевка политических партий. На данном этапе уже известно, кто и под каким номером будет находиться в избирательной бюллетене. ЦИК провела процедуру ещё 26 июня, поделив между собой 21 политическую партию, без “Руха новых сил” Михеила Саакашвили.

После регистрации на выборах партии скандального экс-главы Одесской ОГА по решению суда, ЦИК предоставила политсиле 22 номер, в конце списка. Правда, в процесс вмешался Шестой апелляционный административный суд, который обязал провести повторную жеребьевку.

Избирательный участок

При этом к выборам уже напечатаны более 5 миллионов бюллетеней. Всего их нужно около 60 миллионов. По 30 миллионов на мажоритарные округа, а также общенациональный список. Из госбюджета на это выделено 281 миллионов гривен.

Учитывая столь сжатые сроки (выборы состоятся через две недели), перепечатать такое количество бюллетеней технически невозможно. Именно поэтому юристы и отдельные политики уже заговорили о возможном срыве выборов.

Эксперт по конституционному праву Юлия Кириченко считает, что внеочередные выборы сами по себе являются форс-мажором, поэтому ЦИК и так находится не в очень выгодной ситуации.

“Все зависит от ЦИК, но я вижу, что они готовы провести выборы вовремя. Это довольно сложная ситуация. При внеочередных выборах ситуации аналогичные могут возникать, ведь сроки по каждому из этапов уменьшены. Думаю, что у ЦИК еще остались возможности для проведения выборов согласно нормам”, – пояснила OBOZREVATEL Кириченко.

Глава партии “Слуга народа” Дмитрий Разумков, тем временем прямо говорит об угрозе срыва.

"На самом деле ситуация достаточно опасна. Потому что, насколько мне известно, часть бюллетеней уже напечатана – 5 миллионов 200 тысяч. Это означает, что потрачена часть бюджетных средств, и это может привести к срыву выборов. Также для того, чтобы перепечатать избирательные бюллетени, нужно иметь дополнительные средства, которых в бюджете не предусмотрено, и время”, – заявил он в эфире одного из телевизионных шоу.

Опасения "Слуги народа" понятны, ведь отсрочка выборов явно не в их интересах – рейтинги партии падают.

Бьют в колокола и в ЦИК. В комментарии OBOZREVATEL член Комиссии Ирина Ефремова подчеркнула, что технически перепечатать бюллетени уже невозможно. Именно поэтому в комиссии готовят апелляцию.

“Если апелляцию не примут, то выборы будут сорваны. Мы и так уже в последний день отдали бюллетени. Вы уже видели, что напечатано 5 миллионов 200 тысяч экземпляров, сейчас наверное уже около 6 миллионов. Для того, чтобы остановить процесс – нужно перенастроить машины, перезарядить шрифт под новый бюллетень. Это примерно 4-5 дней дополнительно, у нас столько времени нет. Бюллетени смогут напечатать лишь после 21 июля", – подчеркнула член ЦИК.

При этом она назвала эту ситуацию попыткой сорвать выборы. "Аграрная партия придумала, что чьи-то права нарушены и их не устраивает номер в списке. Но если мы посмотрим всю историю принятия решений, то ЦИК, по моему мнению, работала в рамках закона и никто не был против", – рассказала Ефремова.

Юрист Анна Маляр же считает решение суда по пережеребьевке партий логичным и понятным. ЦИК же изначально должна была назначить перетасовку партий.

“Ну это же очевидные вещи, даже для неюристов. 21 участник участвовал в жеребьевке, а одному порядковый номер в бюллетене назначили без жеребьевка. Суд, удовлетворив иск Аграрной партии, принял простое и понятное решение о пережеребкування. Все партии должны быть в равных условиях. Ситуация сложная. Но предсказать кризис можно было, ибо право обжаловать действия ЦИК никто не отменял”, – подчеркнула Маляр в своем Facebook.

При этом юрист допустила срыв избирательной кампании. По ее словам, в этом случае Украина не останется без парламента, ведь нынешний созыв попросту продолжит свою каденцию до конца октября (когда пройдут очередные выборы).

Регистрация Шария, Клюева и Саакашвили

Еще одна скандальная история этих выборов – регистрация кандидатов как по мажоритарным округам, так и по спискам. Скандалов с этой процедурой уже было масса. Согласно закону, окончательная регистрация проходит до 25 июня.

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Так, еще 24 июня ЦИК отказала в регистрации кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательный список партии "Рух нових сил" Михеила Саакашвили. Позже решение было изменено.

Аналогичная ситуация произошла и с самим лидером партии. Дело в том, что ЦИК по очевидным причинам поставила под сомнения факт проживания в Украине Саакашвили последние 5 лет. Но благодаря решению Печерского районного суда его восстановили.

Масштабный скандал возник и вокруг других кандидатов – экс-главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева и пророссийского блогера Анатолия Шария.

21 июня Андрей Клюев подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации на внеочередных выборах в Верховную Раду. 23 июня ЦИК отказала в регистрации кандидатом в народные депутаты бывшему главе администрации беглого президента Виктора Януковича Андрею Клюеву, который выдвигался от "Либеральной партии Украины".

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Во вторник, 2 июля, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в народные депутаты, на следующий день решение было отменено.

Аналогичная ситуация произошла и с блогером Шарием, его сняли из-за письма от Службы безопасности, которая подтвердила, что он не проживал последние 5 лет на территории страны. К слову, сам Шарий неоднократно заявлял, что находится за пределами Украины, на территории одной из европейских стран.

Эпопея с Клюевым и Шарием даже сопровождалась митингом на Майдане Незалежности.

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