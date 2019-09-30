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30 сентября • обновлено в 17:30
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Отставка Данилюка: Зеленский поставил точку

10.3т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Соответствующий документ появился на сайте главы государства в понедельник, 30 сентября.

Причина увольнения в указе не уточняется.

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Отставка Данилюка: Зеленский поставил точку

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский принял отставку Данилюка после серии консультаций в субботу и воскресенье.

Зеленский уволил Данилюка

Зеленский уволил Данилюка

delo.ua

Напомним, ранее OBOZREVATEL первым сообщил о том, что Александр Данилюк написал заявление на увольнение с должности. Позже эту информацию подтвердили в Офисе президента и сам секретарь СНБО.

Как утверждают наши источники, Данилюк намерен стать послом Украины в Великобритании или США, о чем ранее писали в СМИ.

В то же время источники "Украинской правды" сообщают, что Данилюк написал заявление в связи с конфликтом с главой Офиса президента Андреем Богданом.

По данным OBOZREVATEL, теперь именно Богдан претендует на должность секретаря СНБО, который хочет "уйти в тень" после скандалов вокруг его личности.

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филипп филипыч
филипп филипыч
мне кажется зе начинает сдавать партию одному известному шахматисту)
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70rus xxx
70rus xxx
"господин учитель Трамп,вы правы не на 1000000% а на все 10000000%".Данилюк не мой человек")))
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