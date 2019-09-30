Отставка Данилюка: Зеленский поставил точку

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
Соответствующий документ появился на сайте главы государства в понедельник, 30 сентября.
Причина увольнения в указе не уточняется.
Ранее СМИ сообщили, что Зеленский принял отставку Данилюка после серии консультаций в субботу и воскресенье.
Зеленский уволил Данилюка
delo.ua
Напомним, ранее OBOZREVATEL первым сообщил о том, что Александр Данилюк написал заявление на увольнение с должности. Позже эту информацию подтвердили в Офисе президента и сам секретарь СНБО.
Как утверждают наши источники, Данилюк намерен стать послом Украины в Великобритании или США, о чем ранее писали в СМИ.
В то же время источники "Украинской правды" сообщают, что Данилюк написал заявление в связи с конфликтом с главой Офиса президента Андреем Богданом.
По данным OBOZREVATEL, теперь именно Богдан претендует на должность секретаря СНБО, который хочет "уйти в тень" после скандалов вокруг его личности.
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