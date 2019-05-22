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От Зеленского ушла замглавы Администрации президента: что произошло

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Елена Зеркаль отказалась занять должность заместителя главы Администрации президента Владимира Зеленского.

На данный момент с сайта главы государства исчез текст указа о ее назначении. Как сообщают источники "Украинской правды", Зеркаль вроде бы соглашалась быть только уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении России, а не заместителем главы Администрации Андрея Богдана.

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Позже Зеркаль в Facebook прокомментировала инцидент с назначением.

"Парадоксы указа №309 порождают слухи и непонимание. Лично я не люблю таким образом держать людей в напряжении. Поэтому вечером (22 мая. – Ред.) дам четкое объяснение. Сейчас могу сказать – вопрос не в должности", – отметила она.

Уже 22 мая на сайте Администрации президента опубликовали указ №315/2019, который отменил назначение Зеркаль.

"Отменить, как таковой, что не был реализован, Указ Президента Украины от 21 мая 2019 № 309 "О назначении Елены Зеркаль Заместителем Главы Администрации Президента Украины", – сказано в документе.

Ранее сообщалось, что министром иностранных дел может стать представитель Украины в НАТО Вадим Пристайко, новым замглавы АП по международным вопросам – замглавы МИД Елена Зеркаль.

Зеркаль вместе с Зеленским встречала иностранных гостей на инаугурации, а также вместе с Пристайко присутствовала на встречах с иностранными делегациями в Администрации президента.

Елена Зеркаль

Елена Зеркаль

Армия Народного Освобождения

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов о назначении высших должностных лиц страны.

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Персоны
Елена ЗеркальВладимир ЗеленскийАндрей Богдан
Место
Украина
Тег
Администрация Президента
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
" От Зеленского ушла замглавы Администрации президента..." А когда она была у него? Ночью, что ли? Обоз, ты лучший...! И смешной!
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Пишаюся такою співгромадянкою: і гарна і розумна і має гідність. Українці, шануймося, бо ми того варті!
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
леня, пан помиляється. Нам ше Тарас Григорович переказували:"... Бо москалі — чужі люде, Роблять лихо з вами". Я особисто ще й додала б: - москалі - лихі люди
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Перепил Недо
Перепил Недо
леня зе, когда уже вас отключат от интернета, шваль московская, воняет от вас нестерпимо.
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Поважаю. Гарний вчинок. Бо несла б відповідальність, ІМХО, за політику проти українців, АП ЗЕ.
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