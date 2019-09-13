Освобожденный политзаключенный Балух выступил на брифинге "ЕС": о чем говорил

Освобожденный узник Кремля Владимир Балух, который сегодня посетил заседание Верховной Рады, принял участие в брифинге фракции "Европейская Солидарность".

Об этом сообщила пресс-служба политсилы на своей странице в Facebook. Как отметил депутат Мустафа Джемилев, представляя Балуха, бывший пленник достойно выдержал все испытания, несмотря на ужасные условия российских тюрем (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Балух признался, что чувствует себя несколько растерянным из-за максимального внимания к нему. Однако с несколькими членами "Европейской Солидарности" был знаком и раньше. В частности это Мустафа Джемилев и Ахтем Чийгоз.

Он отметил, что государство должно в первую очередь заботиться о своих гражданах, особенно о тех, кто сейчас находится на оккупированных территориях.

Владимир Балух Скриншот видео

"В первую очередь на территориях, оккупированных нашим заклятым братом, находятся наши люди и государство должно понимать, что наибольшее ее достояние – это ее граждане. Они создают валовой продукт, они воюют на фронте, они воспитывают детей вежливыми, с уважением к человеческому достоинству и чувством свободы. Государство и особенно законодательный орган, в стенах которого мы сейчас находимся, должны сделать все, чтобы вернуть в первую очередь не территории, а людей, проживающих там. Возвращать территории нужно через людей", – сказал Балух.

Он отметил, что сейчас не видит предпосылок для окончания войны между Украиной и Россией.

"Пока ребята находятся в плену оккупантов, о мире не может идти речь. На самом деле я себе сейчас представить не могу, чтобы мы говорили о мире, пока наших людей удерживают в пленникха", – подчеркнул Балух.

Как сообщал OBOZREVATEL, освобожденный из русского плена крымчанин Владимир Балух отметил, что вернется в оккупированный Россией Крыма только на танке.

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