"Ошибки слишком дороги": Киев предупредили об угрозе крымского сценария

Украина может проиграть войну российскому агрессору, если пойдет по пути временно аннексированного Крыма. Ведь там монополизация власти пророссийскими политсилами, на которую закрывали глаза, привела к оккупации полуострова.

Такое предостережение озвучил украинский журналист Павел Казарин в видеоблоге для "Радио. Свобода", которым он поделился на личной странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"У нас на полуострове всегда была монополия на власть. Сперва у коммунистов, потом у Партии регионов. Им хватало голосов, чтобы самим принимать решения и отмахиваться от тех, кто думал иначе. Крымский парламент никогда не был местом дискуссий, зато он был местом распила бюджетных денег. С тех самых пор я плохо отношусь к монополиям, особенно политическим", – отметил он.

Продолжая свою мысль, Казарин добавил, что любая власть развращает политиков, а неограниченная власть развращает втройне. Ведь в ситуации, когда королю некому сказать, что он голый, ему проще совершать ошибки.

"В свое время Киев отмахивался от Крыма, предпочитал не замечать политическую монополию, отдавал полуостров на откуп пророссийским партиям. Они всегда были готовы присягнуть Москве и сделали это, как только представилась возможность. А теперь ценой ошибки Киева может стать проигрыш в войне", – сказал журналист.

Аннексия Крыма ukrinform.ua

"Дьявол всегда кроется в деталях, а потому любое решение ценно своей дискуссией. А если дискуссии в стране нет, если система сдержек и противовесов канула в небытие, нам остается надеяться лишь на то, что никто не совершит фатальную ошибку. 2014 год приучил меня к тому, что фатальные ошибки порой обходятся слишком дорого", – добавил, подытоживая, он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Казарин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский оказался на распутье. Он предаст либо ожидания своих избирателей, либо интересы страны. Кроме того, журналист считает, что после парламентских выборов судьба страны будет полностью находиться в руках Зеленского.

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