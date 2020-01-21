"Он профессионал!" В "Слуге народа" попытались оправдать фигуранта секс-скандала Яременко

Председатель постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ, народный депутат от фракции партии "Слуга народа" Елизавета Ясько заявила, что журналисты должны освещать то, что происходит в Украине, а не переписки нардепов.

Так она прокомментировала скандал, а который попал ее коллега, глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко, переписываясь в Верховной Раде с секс-работницей, передает "Новое время".

По ее словам, скандал спровоцировал много информационных шумов, которые отрицательно повлияли на работу комитета.

Ясько вступилась за Яременко

"Я знаю Богдана Васильевича как профессионала, и я знаю, что нужно разделять личное и профессиональное. И я думаю, что он сам способен дать оценку тому, что произошло. У меня к нему претензий нет.

Единственное, что хотелось бы и внутри нашей фракции, и в оппозиции, – конструктивной работы. Потому что когда блокируется деятельность комитета из-за протестов против существующего председателя, это не позволяет эффективно работать", – сказала Ясько.

Она добавила, что ей не нравится, что каждый журналист или фотограф может сфотографировать внутреннюю переписку депутата.

"Это личная ответственность каждого. Журналисты же должны освещать, что происходит в нашей Украине, а не что написано на экране у депутата", – добавила политик.

Напомним, 29 октября Яременко во время заседания парламента попался на интимной переписке с девушкой, с которой договаривался о секс-услугах за деньги.

Как сообщал OBOZREVATEL:

через некоторое время скандальный нардеп Яременко отличился еще одной выходкой в сессионном зале Рады. Во время заседания он любовался девушками в приложении для знакомств Tinder.

После этого Яременко подтвердил, что интимная переписка о предоставлении секс-услуг находилась в его телефоне. При этом сообщил, что она якобы была сфабрикована им же.

Однако в сети раскрыли "провокацию", выяснив, что Яременко задолго до этого зарегистрировался на сайтах знакомств.

Сеть отреагировала мэмами и насмешками на секс-переписки "слуги народа".

Вскоре были опубликованы переписки Яременко с другими девушками.

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