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21 января • обновлено в 16:09
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"Он профессионал!" В "Слуге народа" попытались оправдать фигуранта секс-скандала Яременко

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Председатель постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ, народный депутат от фракции партии "Слуга народа" Елизавета Ясько заявила, что журналисты должны освещать то, что происходит в Украине, а не переписки нардепов.

Так она прокомментировала скандал, а который попал ее коллега, глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко, переписываясь в Верховной Раде с секс-работницей, передает "Новое время".

По ее словам, скандал спровоцировал много информационных шумов, которые отрицательно повлияли на работу комитета.

Ясько вступилась за Яременко

Ясько вступилась за Яременко

"Я знаю Богдана Васильевича как профессионала, и я знаю, что нужно разделять личное и профессиональное. И я думаю, что он сам способен дать оценку тому, что произошло. У меня к нему претензий нет.

Единственное, что хотелось бы и внутри нашей фракции, и в оппозиции, – конструктивной работы. Потому что когда блокируется деятельность комитета из-за протестов против существующего председателя, это не позволяет эффективно работать", – сказала Ясько.

Она добавила, что ей не нравится, что каждый журналист или фотограф может сфотографировать внутреннюю переписку депутата.

"Это личная ответственность каждого. Журналисты же должны освещать, что происходит в нашей Украине, а не что написано на экране у депутата", – добавила политик.

Напомним, 29 октября Яременко во время заседания парламента попался на интимной переписке с девушкой, с которой договаривался о секс-услугах за деньги.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Богдан Яременко Елизавета Ясько
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа ПАСЕ Верховная Рада Украины
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