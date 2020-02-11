"Он понял меня!" Зеленский сделал откровенное признание о Путине

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на встрече в "нормандском формате" в Париже 9 декабря глава России Владимир Путин "понял его".

Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина". Он также поделился мыслями о том, к чему может привести РФ ее агрессия в нашей стране.

"Я уверен, что он меня очень прозрачно понял. Кажется, если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек, несмотря на все данные разведки... И он понимает, что надо закончить эту войну", – подчеркнул глава государства.

Зеленский и Путин

По словам Зеленского, Россия вряд ли будет прекращать свои попытки создавать "новые глобальные идеи". А самое страшное, что ее может ожидать, считает он, – это распад государства в том виде, в котором оно сейчас существует.

При этом президент отметил, что провоцирование войны в Украине и есть той движущей силой, которая уже ведет страну-агрессора к распаду.

"Эскалация и захват такой большой страны, как Украина – это, я уверен, единственный реально опасный шаг для России, который может привести к внутреннему жесткому конфликту в ней. Это мои мысли, я не говорю, что я на 100% прав, но мне кажется, что именно это и может их остановить", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что идет на прямой диалог с главой России Владимиром Путиным, потому что только так можно вернуть на Родину удерживаемых украинцев и попытаться завершить войну на Донбассе.

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